"Ngọc nữ" Tăng Thanh Hà tái xuất sàn diễn đẹp tới nghẹn lời

(Dân Việt) Với sắc đỏ sang trọng, nổi bật, tươi trẻ, NTK Đỗ Mạnh Cường đã mang đến một làn gió mới cho mùa thời trang này.

Tăng Thanh Hà tái xuất sau nhiều năm rời xa sàn diễn thời trang

Tối qua 30.12, show diễn kỷ niệm 10 năm làm nghề của NTK Đỗ Mạnh Cường đã chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Triển lãm SECC, Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP.HCM. Với tên gọi The Muse 2 cùng sắc đỏ bao phủ chủ đạo, show diễn và BST thời trang lần này của NTK Đỗ Mạnh Cường đã tiếp tục mang đến một làn gió mới, tươi trẻ, thời thượng cho làng thời trang Việt. Một lần nữa, dấu ấn về sự nghiệp của Đỗ Mạnh Cường lại được khắc hoạ đậm nét trong lòng giới mộ điệu thời trang.

Người mở màn cho show diễn The Muse 2 chính là nữ diễn viên Tăng Thanh Hà. Sự xuất hiện của ngọc nữ làng điện ảnh Việt thực sự khiến quan khách vô cùng bất ngờ. Trong những năm qua, Tăng Thanh Hà đã lui về hậu trường để tập trung cho công việc kinh doanh, chăm sóc gia đình. Việc Đỗ Mạnh Cường đưa Tăng Thanh Hà trở lại, tham gia chính thức một hoạt động nghệ thuật được xem là việc khá khó khăn, mà chắc chắn khó ai có thể thực hiện được.

Cô vẫn giữ được thần thái của người mẫu hàng đầu làng mốt Việt

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến "đông đảnh" như quý cô

Trong show diễn The Muse 3, NTK Đỗ Mạnh Cường chia làm 5 phần. Phần một là những thiết kế có hoạ tiết đặc trưng của thương hiệu, từng trở thành hiện tượng, làm dậy sóng làng thời trang Việt như: cánh bướm (Butterfly - Những cánh bướm cuối thu, Thu - Đông 2013), kẻ sọc chấm bi (Sea of memory - Biển nhớ, Xuân - Hè 2014), nơ (The Twins - Song sinh, Thu - Đông 2014), hoa hồng (La Vie En Rose, Xuân Hè 2015), trái tim (Love, Thu - Đông 2015), hoa cúc, kẻ sọc caro, tua rua (Countryside, Xuân - Hè 2016), hoa ly (Life in color, Xuân Hè 2017). Dĩ nhiên, không thể vắng mặt những trang phục với hoạ tiết thêu kỳ công, tỉ mỉ, một dòng sản phẩm đã tạo nên thương hiệu của Đỗ Mạnh Cường. Tất cả đều được thể hiện với gam màu đỏ, mang dư vị mới, bừng sức sống.

Phần hai của The Muse 2 gồm những trang phục best-seller (bán chạy nhất) trong mười năm qua của Đỗ Mạnh Cường như: váy tay chuông, váy đám mây, bodycon… Phần ba của show diễn là trang phục trẻ em với những thiết kế đầm duyên dáng.

'Chàng thơ" Lê Xuân Tiền dẫn đầu dàn trai đẹp bụng múi khiến người xem vô cùng phấn khích

Phần 4 là những thiết kế dành cho nam giới. Đây được xem là một trong những điểm nhấn thú vị trong sự nghiệp thiết kế của Đỗ Mạnh Cường. Lê Xuân Tiền chàng thơ của Đỗ Mạnh Cường đã mở màn cho phần trình diễn này khi khoe hình thể sáu múi cuốn hút. Dàn mẫu nam diện những thiết kế được phá cách độc đáo như váy, quần âu, vest, suit mang đậm ngôn ngữ thời trang, cái tôi của Đỗ Mạnh Cường.

Phần 5 là những thiết kế theo phong cách Avant-Garde, thế mạnh và nét đặc trưng của Đỗ Mạnh Cường. Tất cả phom dáng trang phục bình thường sẽ được Đỗ Mạnh Cường phá vỡ mọi quy tắc, mang đến cái nhìn mới cho trang phục bằng những kỹ thuật dựng phom khác lạ, xử lý chất liệu đặc biệt. Bên cạnh đó, The Muse 2 cũng có một phần trang phục dành cho trẻ em, nhưng không tách biệt hoàn toàn.

Hoa hậu Kỳ Duyên trở thành người mẫu đắt show nhất cuả năm 2017 càng tỏa sáng trong show diễn của Đỗ Mạnh Cường

Show diễn kết lại đã mang về những dư âm khó quên cho người hâm mộ