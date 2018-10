Người đẹp Việt thay Thúy An được dự đoán lọt Top 11 Hoa hậu Quốc tế

(Dân Việt) Nguyễn Thúc Thùy Tiên thay thế Á hậu Thúy An thi Hoa hậu Quốc tế 2018. Cô hiện đã có mặt ở Nhật, tham dự những hoạt động đầu tiên trong khuôn khổ cuộc thi.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên thể hiện khả năng nói tiếng Anh khi tham dự Hoa hậu Quốc tế

Hoa hậu Quốc tế - Miss International 2018 vừa chính thức khởi động tại Tokyo, Nhật Bản, quy tụ 77 nhan sắc đến từ khắp nơi trên thế giới. Đêm chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 9.11 để tìm ra người kế vị của đương kim Hoa hậu Kevin Lilliana (người đẹp Indonesia).

Người đẹp đại diện Việt Nam năm nay là Nguyễn Thúc Thùy Tiên - Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018. Cô sở hữu chiều cao 1m70, số đo 3 vòng 82-61-91, cùng khả năng giao tiếp ngoại ngữ tốt. Ngay tại buổi chào mừng thí sinh, Thùy Tiên đã thể hiện trình độ tiếng Anh thành thạo của mình, khiến nhiều fan tự hào.

Thùy Tiên được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện ở Hoa hậu Quốc tế 2018

Mới đi thi Hoa hậu Quốc tế 2018 được 2 ngày, Thùy Tiên đã được chuyên trang sắc đẹp Global Beauty bình chọn nằm trong Top 15 thí sinh sáng giá nhất. Đây là một dấu hiệu đáng mừng của đại diện Việt Nam. Thành tích tốt nhất của chúng ta tại đấu trường này là ngôi vị Á hậu 3 của Phạm Hồng Thúy Vân.

Thùy Tiên cho biết, dù chỉ mới gặp các thí sinh khác nhưng cô cảm thấy như đã thân thiết từ lâu. Cô liên tục được nhận quà từ các thí sinh Nhật, Mỹ, Hàn, Philippines,…và đặc biệt có mối quan hệ tốt với cô bạn Thái Lan ở chung phòng. Cô còn cùng các thí sinh học ngoại ngữ của nhau.

Với khả năng ngoại ngữ đặc biệt nhanh nhạy, Thùy Tiên gây bất ngờ khi chào người hâm mộ bằng 6 thứ tiếng Nhật, Thái, Tây Ban Nha, Hàn bên cạnh hai ngôn ngữ mà cô thông thạo từ trước là Anh và Pháp.

Thùy Tiên lọt Top 15 thí sinh sáng giá do Global Beauties bình chọn tại Hoa hậu Quốc tế 2018

Hôm nay 22.10, Thùy Tiên và các thí sinh Miss International 2018 đang bước vào những hoạt động đầu tiên của cuộc thi. Ngày mai (23.10), đêm khai mạc cuộc thi sẽ diễn ra tại Tokyo.

Thùy Tiên là người đẹp được lựa chọn thay cho Á hậu Thúy An tham dự Miss International 2018. Nhiều khán giả cho rằng đây là sự "ăn may", nhưng đối với Thùy Tiên, ngoài sự may mắn còn do năng lực thực sự mà cô đã thể hiện. Thùy Tiên là nhan sắc gây tiếc nuối khi chỉ lọt vào Top 5 mà không phải là vị trí cao hơn tại Hoa hậu Việt Nam 2018.

Thùy Tiên và người đẹp Thái Lan

Thùy Tiên tặng nón lá cho các thí sinh cùng dự thi Hoa hậu Quốc tế 2018