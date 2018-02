Ngưỡng mộ mẹ bỉm sữa vừa chăm con vừa tập yoga cực điêu luyện

(Dân Việt) Có lẽ các mẹ bỉm sữa phải học cách giữ dáng của bà mẹ trẻ Kathy nếu muốn sinh con xong vẫn đẹp như thời còn son.

Kathy là tên một huấn luyện viên yoga xinh đẹp và khá nổi tiếng người Hàn Quốc. Chuyên đăng tải những động tác yoga từ cơ bản đến khó nhằn, cô luôn lọt vào danh sách các tài khoản yoga giúp truyền cảm hứng cho bao người. Hiện tài khoản Instagram của Kathy có gần 300 ngàn fan hâm mộ. Ngoài yoga, người đẹp còn có đam mê với ballet nên sở hữu cơ thể dẻo dai cùng hình thể vô cùng cân đối. Kathy hiện nay đã làm mẹ nhưng thói quen luyện yoga vẫn không hề thay đổi. Cô khiến nhiều người thích thú khi đăng tải những hình ảnh tập yoga bên bé cưng mới chỉ vài tháng tuổi. Vừa trông con nhỏ vừa luyện yoga chắc chắn không hề dễ dàng, song Kathy dường như vẫn không đánh mất sự dẻo dai từ hồi con gái. Bé cưng của Kathy cũng có vẻ rất khoái chí khi nhìn mẹ thực hiện những động tác một cách thành thục. Dễ thấy là dù sinh con chưa được bao lâu nhưng Kathy đã sớm lấy lai dáng vóc thanh mảnh. Điều ấy có được một phần nhờ chế độ ăn uống khoa học của bà mẹ trẻ song quan trọng nhất vẫn là luyện tập. Ballet và yoga giúp Kathy tiêu mỡ bụng, sớm lấy lại cơ thể săn chắc mà không cần kinh qua bất cứ chế độ kiêng khem nghiêm ngặt nào. Cô cũng chủ trương nuôi con bằng sữa mẹ như một cách về dáng nhanh nhất! Quan trọng nhất là ngay từ khi mang bầu, cô đã không lơ là mà vẫn duy trì thói quen vận động. Ngay cả ở những tháng cuối thai kỳ, người ta cũng chỉ thấy Kathy thay đổi kích thước vòng 2 còn chân tay vẫn khá nhỏ nhắn. Có lẽ các mẹ bỉm sữa phải học cách giữ dáng của bà mẹ trẻ Kathy nếu muốn sinh con xong vẫn đẹp như thời còn son.

