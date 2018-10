Nhà thiết kế Công Trí liên tục được Katy Perry "chọn mặt gửi vàng"

(Dân Việt) Một thiết kế độc đáo mới của đại thụ làng mốt Việt lại được Katy Perry lựa chọn.

Mới đây, nữ ca sĩ Katy Perry lại tiếp tục chọn mặt gửi vàng nhà thiết kế Công Trí cho một mẫu trang phục cô trình diễn ở concert. Thiết kế có kiểu dáng độc đáo làm từ vải co giãn với phần cổ diềm xếp ấn tượng. Mẫu thiết kế này có là phiên bản của bộ đồ da báo từng được Công Trí sáng tạo.

Katy đăng ảnh mặc bộ đồ trắng này lên instagram. Cô tag tên nhà thiết kế Việt như một cách để ghi nhận và thu được hơn 1 triệu lượt yêu thích cho hình ảnh.

Nữ ca sĩ hàng đầu thế giới sử dụng trang phục cho 2 phần diễn The One That Got Away và Hot n Cold. Vóc dáng đầy đặn, quyến rũ của Katy được tôn nhờ thiết kế ôm sát. Cá tính phóng khoáng và khác biệt trong thời trang và âm nhạc của Katy cũng thể hiện được trong thiết kế trang phục này.

Vào tháng 9 năm ngoái, Katy Perry mặc thiết kế da báo cũng của nhà thiết kế Việt trong buổi biểu diễn tại Citi Sound Vault.

Bộ body suit được làm từ chất liệu Tafta và Elastane co giãn, có họa tiết da báo cá tính. Chi tiết xếp bèo kết hợ cùng rãnh xẻ ngực sâu làm nổi bật vóc dáng gợi cảm của Katy

Nhà thiết kế Nguyễn Công Trí thực hiện trang phục trong vòng 4 ngày, sau đó chuyển đến tận tay nữ ca sĩ để kịp tiến độ lưu diễn.

Katy nhiều lần chọn thiết kế của nhà tạo mẫu Công Trí cho các buổi lưu diễn quan trọng của mình. Chẳng hạn như bộ đồ bodysuit bó chẽn khá phức tạp này. Thậm chí Katy Perry còn giới thiệu tên của nhà thiết kế Việt trên trang cá nhân khi cô đang đi tour vòng quanh thế giới Witness.

Nhà thiết kế chia sẻ: "Quá trình làm việc với Katy Perry diễn ra hơi gấp và gặp nhiều khó khăn vì trái múi giờ. Bên Katy gửi kịch bản và tôi phác thảo thiết kế theo mong muốn của họ". Để hoàn thành ba bộ trang phục, nhà thiết kế và êkíp mất 20 ngày từ việc lên ý tưởng đến khi hoàn thiện. Phom dáng và chất liệu đều được sản xuất tại Việt Nam.