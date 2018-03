Nhờ 2 anh chàng này mà Hương Giang có được thần thái đỉnh đến vậy

Sự thành công của Hương Giang để đi đến ngôi vị cao nhất Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018, ngoài sự cố gắng của chính cô thì sự giúp sức, hỗ trợ từ ê kíp là yếu tố quan trọng. Trong số đó, xin được kể tới cặp đôi vàng của làng giải trí Việt, những người thầm lặng sau ánh đèn để giúp bao nghệ sĩ tỏa sáng, đó chính là chuyên gia trang điểm Nguyễn Minh Quân, làm tóc Lê Ngọc Sơn hay còn được gọi với nghệ danh Quân - Pu.

Họ từng gắn bó và đồng hành cùng nhau trong suốt nhiều năm làm nghề, là cặp đôi mà mà sao Việt nào cũng mong muốn được hợp tác, và Hương Giang cũng không ngoại lệ. Chia sẻ về việc tiếp sức cho Hương Giang tại "đấu trường" nhan sắc quốc tế lần này, Quân - Pu đã đồng hành cùng cô với tổng thời gian làm việc trong 20 giờ đồng hồ liên tục. 7 giờ sáng, Quân - Pu có mặt tại phòng chờ và make up cho Giang để kịp tổng duyệt lúc 9 giờ. Sau đó, ê kíp nghỉ trưa và tiếp tục make up cho Hương Giang để kịp 2 giờ chiều đi gặp ban giám khảo và make up lần 3 trong ngày để tham dự cuộc thi đêm chung kết.

Cặp đôi chia sẻ về khó khăn mà cả ê kíp trải qua trong đêm chung kết: "Quy trình đêm chung kết có những khó khăn cụ thể vì việc phải thay đổi trang phục liên tục trong thời gian ngắn, theo đó phải lựa chọn layout make up cho phù hợp. Ban đầu, khi gặp giám khảo, Giang make up để mặc đầm dạ hội lộng lẫy, xinh đẹp. Sau đó, phải đổi tóc cho gọn gàng để mặc với trang phục dân tộc. Tiếp đó, chỉ có 5 phút để chuyển tóc bồng bềnh diện cùng đầm dạ hội cho phù hợp với phần thi áo tắm. Sau phần thi áo tắm, Giang thay lại đầm dạ hội để nhận Top 12 chung cuộc".

Cặp đôi chia sẻ thêm, ngay từ buổi sáng, khi tổng duyệt chương trình Minh Quân đã quan sát kỹ lưỡng ánh sáng để chọn cho Hương Giang layout make up phù hợp nhất. Nếu trang điểm mắt khối sẽ trông rất già, khuôn mặt tối nên Quân chọn cách đánh mắt có màu ấm và sáng. Còn về làm tóc, vì tham gia "đấu trường" quốc tế nên Pu muốn Hương Giang phải chỉn chu và đầu tư hoành tráng, anh đã kẹp thêm rất nhiều tóc để Giang có được mái tóc dày, suông và mềm mại. Cặp đôi luôn luôn theo sát Hương Giang mọi lúc mọi nơi, mỗi lần thay đồ là mỗi lần dặm phấn và chỉnh tóc liên tục, họ phải tập trung cao độ trong suốt nhiều giờ đồng hồ.

Sau khi kết thúc chương trình, Giang và ê kíp còn phải di chuyển tới buổi tiệc đêm tới 3h sáng ngày hôm sau (10/3), thế nhưng, vẻ đẹp rạng ngời của cô vẫn giữ vững phong độ nhờ sự hỗ trợ kịp thời và đúng lúc không chỉ của cặp đôi Quân - Pu mà còn là sự góp sức của toàn ê kíp.

Còn về phía Hương Giang, cả ngày cô chỉ ăn một quả trứng luộc tại khách sạn để giữ vóc dáng. Sự nỗ lực, cố gắng của cô đã được ghi nhận và dành được sự đồng cảm, yêu mến từ người hâm mộ.

