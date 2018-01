Nhờ ăn chay, mẹ bầu 6 tháng sở hữu vòng 2 khó tin đến nỗi bị chê cười

(Dân Việt) Nhờ ăn chay và tập yoga, cardio đều đặn, Reanna sở hữu vòng 2 nhỏ xíu dù mang bầu.

Reanna Stephens thường xuyên bị chê cười vì vòng 2 nhỏ tới mức khó tin dù mang bầu 6 tháng Reanna Stephens, sống tại phía nam bang Carolina, Mỹ đang mang bầu 6 tháng. Thế nhưng, khi cô khoe với mọi người rằng đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ, thay vì gửi lời chúc mừng, nhiều người tỏ ý hoài nghi và luôn miệng phán xét Reanna. “Cô đang giả vờ mang bầu đấy à?” “Em bé trong bụng cô có phát triển bình thường không đấy?” “Cô phải ăn nhiều vào đi, đứa bé có thể bị thiếu chất đấy”. Đó là những lời mà Reanna Stephens thường xuyên nhận được khi ai đó biết rằng cô đang mang thai, mà lại đã ở tháng thứ 6 của thai kỳ. Sở dĩ cô gái 18 tuổi gặp phải những tình huống không biết nên khóc hay nên cười ấy là do vòng 2 của cô thực sự nhỏ! Nó thậm chí còn nhỏ hơn cả các quý cô không mang bầu! Reanna vẫn vô tư diện quần jeans ôm sát, áo croptop mà không bị một ai phát hiện về tình trạng thai kỳ nếu như cô không nói ra. Cận cảnh vòng 2 đáng ghen tị của bà bầu trẻ tuổi Song Reanna Stephens cũng chia sẻ cô thấy thực sự bị tổn thương khi mọi người cho rằng cô đang không chăm sóc đủ cho đứa bé trong bụng. Rõ ràng là cả cô và em bé đều đang rất khỏe mạnh. Theo lời bác sĩ, đứa bé phát triển rất bình thường và cô hoàn toàn không có gì cần lo lắng. Được biết, bí quyết bảo toàn vòng eo con kiến của bà bầu trẻ tuổi nằm ở chế độ ăn uống lành mạnh và vận động thường xuyên. Reanna ăn chay trường nhiều năm nay và vẫn duy trì chế độ ăn ấy cả khi mang bầu. Cô cũng tập nhiều môn võ thuật trong vòng 6 năm qua, bao gồm boxing, kickboxing, jujitsu. Ngoài võ thuật, cô còn tập thêm yoga và cardio. Đây cũng là hai bộ môn Reanna còn theo đuổi khi biết tin mình có em bé. Ngoài ăn chay trường và tập tành, người đẹp còn nói “không” với các loại đồ uống có ga, đồ ngọt và đồ ăn vặt. Cô cũng may mắn được gia đình hết lòng ủng hộ vì mẹ cô từng là một vận động viên. Khi bà mang bầu cô 7 tháng, không có nhiều người nhận ra sự khác biệt. Nhờ ăn chay và tập yoga, cardio đều đặn, Reanna sở hữu vòng 2 nhỏ xíu dù mang bầu Cô vẫn tự tin mặc các trang phục hở eo hoặc ôm sát mà không ai phát hiện ra

