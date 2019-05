Những bộ váy gây sốc nhất thảm đỏ, khiến quan khách ngượng chín của người đẹp Hàn

Nổi tiếng thanh lịch và khắt khe, thảm đỏ Hàn Quốc cũng ghi dấu nhiều bộ cánh gợi cảm tới "giật mình".

Han Soo Ah từng gây chú ý trên thảm đỏ" Busan vì bộ váy hở cổ, hở chân, hở mọi chỗ mà không có sự tiết chế.

Không chỉ thế cô còn bị nghi cố tình lấy tay vén váy để thêm phần ồn ào.

Yura cũng gây ồn ào một thời gian vì bộ váy không tuân theo quy tắc "hở trên tránh lộ dưới".

Kyung Ha Na cũng là một trường hợp gây ồn ào trong lịch sử thảm đỏ Hàn vì bộ váy thiếu vải.

Bộ váy của cô liên tục lọt top 10 trang phục sốc nhất thảm đỏ Hàn Quốc.

Bộ cánh vừa hở vừa loằng ngoằng khiến cô còn vấp té.

Hong Soo Ah cũng "đi vào lịch sử" với bộ váy trễ như sắp tụt.

Hong Soo Ah vốn không có nhiều tiếng tăm, nhờ bộ váy tiệp màu da trắng bóc, cô trở thành điểm nhấn trên thảm đỏ.

Kang Ha Na xuất hiện với bộ váy “hư hỏng” tại 2013 Busan International Film Festival. Khi xuất hiện trong chương trình Happy Together 4, Kang Hanna bất ngờ tiết lộ đôi chút về bộ váy tai tiếng.

Bộ váy được thiết kế bởi Maglogan, khá nổi tiếng. Thiết kế thân trước của nó trông hoàn toàn bình thường nhưng phần thân sau xứng đáng trở thành một câu chuyện để người đời dị nghị. Khoảng khoét xẻ quá sâu khiên Kang Hanna lộ 1 phần vòng 3. Khoảng lưng quá rộng tới mức bất bình thường khiến bộ váy gây quá nhiều tranh cãi.

Kang Ha Na tiết lộ Maglogan – hãng thiết kế ra bộ váy là sự đột phá. Đa phần các thiết kế thông thường đều nhấn sự gợi cảm ở phần ngực của người mặc. Do đó họ sẽ làm điều gì đó khác, bằng cách đẩy mạnh sự sexy lên tối đa với khoảng lưng rộng mênh mông và phần hông.

Oh in Hye và bộ váy được mệnh danh "hở sốc nhất trên thảm đỏ". Cô tiết lộ lý do liều lĩnh mực thiết kế đó trên thảm đỏ: "Mọi người đều mơ được tham dự một liên hoan phim. Trong lần đầu được mời, tôi bối rồi không biết mặc gì. Một người bạn đồng nghiệp chỉ cho tôi một shop thời trang ở Seoul. Lúc đầu đồ không vừa, tôi đã phải nhờ thợ may sửa lại phần vai và chiều dài vì không có stylist. Bộ váy được Baek Ji Young mặc 6 năm trước"

Oh in Hye chia sẻ về bộ váy gây sốc: "Tôi đến với sự kiện và mong muốn thu hút được sự chú ý của giới truyền thông, nhưng dường như mọi thứ đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của bản thân. Một số người chỉ trích tôi đi quá giới hạn, nhưng tôi khẳng định rằng, tôi không chủ đích tìm kiếm sự chú ý bằng bộ trang phục".

Han Cho Im từng có màn xuất hiện “liều lĩnh” vào tháng 1 tại lễ trao giải âm nhạc. Thành viên Super Junior Junior Kim Heechul, phải lắc đầu vì đồ chịu chơi của Han Cho Im trên thảm đỏ.

Sau khi chiếc váy siêu mỏng manh giữa trời rét buốt trở thành tâm điểm chú ý và lan khắp mạng xã hội Hàn, Han Cho Im một thời gian sau mới dám tiết lộ thêm về nó.,

“Tôi đã thấy nó trên internet và một người quen biết mua nó cho tôi với giá 90.000 won (khoảng 1,7 triệu đồng). Ban đầu nó là một chiếc váy, nhưng có vẻ như nó thiếu một cái gì đó, vì vậy tôi đã cắt nó để làm cho nó ngắn hơn. “ – Han tiết lộ mình chính là tác giả của chi tiết gây sốc nhất trên trang phục.

Kim Hye Soo trở thành "bom gợi cảm" trên thảm đỏ với bộ váy này. Cô cũng luôn có những sự lựa chọn thời trang rất táo bạo.