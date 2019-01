NTK Lý Quí Khánh: "Thời trang na ná nhau là dễ hiểu"

(Dân Việt) 8.1 NTK Lý Quí Khánh sẽ mở đầu cho làng thời trang Việt năm 2019 với đêm diễn ngợi ca vẻ đẹp của tự do

NTK Lý Quí Khán với diện mạo điển trai, tuấn tú.

Năm 2018, dường như người hâm mộ thấy hình ảnh của NTK Lý Quí Khánh có đôi phần mờ nhạt trong làng mẫu, anh bị phân tâm bởi nhiều công việc khác. Chia sẻ về nhận định này, anh nói: "Trong quãng thời gian 10 năm làm nghề có rất nhiều thăng trầm, có lúc lên và xuống, có lúc vui lúc buồn. Và quãng thời gian đó, tôi làm nhiều công việc liên quan tới nghệ thuật, bổ trợ cho nhau chứ không đơn thuần là mỗi thời trang. Tôi luôn làm những gì trong khả năng không cần quá sức để đánh bóng tên tuổi hay phô trương. Ngược lại, điều mà tôi luôn duy trì trong suốt 10 năm chính là chất lượng trong mỗi thiết kế".

Bên cạnh đó, anh cũng chia sẻ thêm về những trang phục thiết kế cho các nghệ sĩ liên tục dấy lên nghi án đạo nhái một cách cụ thể. Với Lý Quí Khánh, mỗi trang phục khi được tạo ra đều mang cảm hứng từ thập niên này hay năm nọ, thời trang của anh là thời trang ứng dụng. Vậy nên "ví dụ như áo sơ mi phải có 2 tay áo, hay quần phải có 2 ống... đó là sự thể hiện của lặp đi lặp lại vậy nên cái nhìn ban đầu về sự na ná giống nhau là dễ hiểu. Nhưng, tôi không thích nói nhiều hay giải thích. Điều tôi muốn làm chính là chứng minh bằng thực lực của mình" - NTK 9x dẫn chứng.

10 năm làm nghề có lúc thăng lúc trầm và 2019 là thời gian để NTK 9x nhìn lại.

Show diễn kỷ niệm 10 năm là minh chứng mà Lý Quí Khánh muốn khẳng định tên tuổi của mình. Anh muốn các sản phẩm của anh được tiếp cận với nhiều người hơn, giới mộ điệu có thể tận mắt chiêm ngưỡng từng chi tiết trên mỗi trang phục thay vì chỉ được nhìn qua những bức hình. 10 năm là quãng thời gian không dài không ngắn, đủ để mỗi NTK chững lại chiêm nghiệm, nhìn ngắm khoảng thời gian đó, tri ân khách hàng hay đối tác và NTK Lý Quí Khánh cũng không ngoại lệ. Vậy nên, cột mốc 10 năm không đơn thuần chỉ là 1 con số.

Tiết lộ thêm về cảm hứng thời trang trong bộ sưu tập này, Lý Quí Khánh bộc bạch: "Đối với tôi, vẻ đẹp tự do của người phụ nữ chính là đẹp nhất. Một người phụ nữ tự do có thể nói lên tiếng đẹp của mình một cách phóng khoáng và mạnh mẽ nhất là thông điệp của tôi". Anh cũng hi vọng, thông qua BST “Feminism – Vẻ đẹp của tự do”, thông điệp tự do của anh cũng sẽ lan tỏa mạnh mẽ đến phái đẹp, đó là vẻ đẹp độc lập, mạnh mẽ và tự tin làm những việc giúp bản thân cảm thấy hạnh phúc, tỏa sáng theo cách của mình.

Lý Quí Khánh và Mâu Thủy không những là đối tác họ còn là bạn bè thân thiết của nhau trong cuộc sống.

Lan Khuê cũng là 1 trong số nhiều "bóng hồng" từng đồng hành cùng anh trong thời gian dài.

Năm 2018 là 1 năm thăng hoa của làng mốt Việt khi rất nhiều sân khấu thời trang ra đời được đầu tư hoành tráng từ âm thanh, ánh sáng tới sự chỉn chu trong các thiết kế... và nhấn nhá bằng những tiết mục ca múa nhạc, khiến người xem phân tâm. Là người mở màn cho làng mốt Việt trong năm 2019, Lý Quí Khánh bày tỏ nỗi niềm riêng: “Sau một năm dành sự tập trung cho kinh doanh, tôi mới có thời gian trở lại với thời trang. Do đó, lần này tôi và ê kíp dành mọi tâm huyết để thực hiện 1 show diễn đáng xem nhất. Nó sẽ là “tác phẩm” đánh dấu cho chặng đường 10 năm với thời trang của tôi. Về sân khấu, âm thanh, ánh sáng... tôi sẽ cố gắng đầu tư tối đa để mọi người cảm thấy được sự trân trọng khi tham gia show này. Tất nhiên, điều quan trọng nhất phải nằm ở sản phẩm. Tôi sẽ cân chỉnh để tất cả các yếu tố trở nên hài hòa, hòa quyện và đưa người xem đạt tới đỉnh điểm của sự thăng hoa trong một show diễn thời trang".

Thế nhưng, người hâm mộ mong chờ Hồ Ngọc Hà trở thành nàng thơ của Lý Quí Khánh nhất trong sự nghiệp 10 năm .

Lý Quí Khánh mong muốn được cống hiến 1 đêm diễn hết mình với giới mộ điệu trong show diễn lần này.