Nữ luật sư đẹp ngỡ ngàng nhờ mê loại quả Việt Nam rẻ như cho

(Dân Việt) Bí quyết của cựu luật sư nằm ở một thứ đồ uống vô cùng bình dân, Việt Nam chúng ta cũng có sẵn!

Pia Muehlenbeck hoàn toàn đủ điều kiện để được gọi với danh xưng “nữ luật sư gợi cảm nhất thế giới”. Người đẹp năm nay 26 tuổi, từng được đào tạo chuyên nghiệp về ngành luật song sớm nhận ra tình yêu với thời trang nên đã chuyển hướng cách đây không lâu. Pia hiện đang là một người mẫu, một nhà thiết kế thời trang và một blogger du lịch khiến người ta phát ghen vì những chuyến đi trong mơ. Song hơn hết, Pia Muehlenbeck là niềm ao ước của mọi cô gái bởi thân hình bốc lửa không thua kém bất cứ mỹ nhân làng thời trang nào. Bí quyết của cựu luật sư nằm ở một thứ đồ uống vô cùng bình dân, Việt Nam chúng ta cũng có sẵn! Loại thức uống đang được nhắc tới ở đây là nước dừa - một loại quả được chứng minh có nhiều công dụng đối với nhan sắc. Pia Muehlenbeck trong chuyến du lịch Việt Nam cách đây không lâu. Có lẽ vì mê nước dừa quá nên cô phải tìm về miền Tây Việt Nam - nơi được coi như thủ phủ của loại trái cây ngon ngọt. Cùng với nước dừa, Pia Muehlenbeck cũng năng ăn các thực phẩm có lợi có sức khỏe như sữa chua, chuối, cá hồi, bơ từ hạt phỉ... Công việc bận rộn không cho phép cô có thời gian dùng nhiều bữa một ngày. Những khi đói bụng, người đẹp sẽ ăn hoa quả hoặc các loại hạt để tạm quên đi cơn đói. Cô cũng thường ăn tối rất sớm, thường là trước 6 giờ 30 hoặc muộn nhất là 7 giờ tối! Pia Muehlenbeck không quá đề cao chuyện cân nặng. Cô là tuýp người chuộng thân hình khỏe mạnh, săn chắc, rõ nét đường cong thay vì cò hương. Vì vậy, việc tập luyện của cựu luật sư đa zi năng không cốt để giảm cân mà chỉ để tăng cường sức mạnh cơ bắp. Cô rất thích tập boxing. Ngoài boxing, bơi lội, yoga hay các môn thể thao ngoài trời khác cũng rất được lòng mỹ nhân gốc Đức. Sở hữu thân hình đẹp nhường này, Pia Muehlenbeck có lẽ đã có một quyết định sáng suốt khi chọn từ bỏ nghề luật sư.

