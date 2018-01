Nữ MC ngực “khủng” đẹp bất chấp thời gian nhờ uống thứ này

(Dân Việt) Thân hình rực lửa của cô MC tuổi “băm” chắc chắn dư sức đánh bật nhiều cái tên trẻ đẹp.

Đã 31 tuổi nhưng sắc vóc của April Rose không có nhiều khác biệt so với thời điểm vào nghề cách đây 10 năm. Cô được mệnh danh là “mỹ nhân ngực khủng” nhờ vào vòng 1 tự nhiên lên tới 94cm! Người đẹp từng nhiều lần xuất hiện trên bìa các tạp chí danh tiếng như Maxim, FHM... Cô cũng được gọi là “nữ MC sexy nhất” vì từng dẫn nhiều show thể thao nổi tiếng trên Fox Sports và Comcast SportsNet. Nhờ lợi thế ngoại hình (cao 1m73, số đo ba vòng 94-64-91), con đường thăng tiến của April Rose trong showbiz gần như không gặp nhiều trắc trở. Đã ở tuổi “băm” song nữ MC sinh năm 1987 vẫn vô cùng trẻ trung với suối tóc óng ả, làn da mướt mát như em bé. Cô từng chia sẻ, bí quyết làm đẹp da, đẹp tóc của mình vô cùng đơn giản! Cứ hai ngày, April Rose lại uống một viên axit folic - loại vitamin thường được các bà bầu tin dùng để bổ sung dưỡng chất. Dù chưa có một nghiên cứu nào chứng minh viên uống axit folic có lợi cho da và tóc song cứ nhìn vẻ mơn mởn của April Rose, có lẽ nhiều người đủ hiểu tác dụng của loại vitamin chuyên dùng cho bà bầu này! Ngoài uống vitamin thường xuyên, April Rose còn rất mê môn thể thao cưỡi ngựa - được cho là chìa khóa vàng đối với vóc dáng đã giúp tên tuổi cô thăng hoa. Cùng với cưỡi ngựa, uống vitamin, người đẹp cũng ăn nhiều rau xanh, hoa quả, thường xuyên ăn chay vì ý thức được rằng thịt từ động vật không tốt cho sức khỏe. Không phải là tín đồ của gym nhưng April Rose cũng cố gắng tới phòng tập 2-3 lần/tuần để được huấn luyện viên chỉ bảo cách giữ dáng hiệu quả nhất. Để duy trì vòng 1 đẹp sau nhiều năm, April Rose bật mí cô thường chọn những loại áo lót với chất liệu mỏng mảnh, nâng đỡ tốt để giúp vòng 1 được “thở”. Thân hình rực lửa của cô MC tuổi “băm” chắc chắn dư sức đánh bật nhiều cái tên trẻ đẹp.

Tag: lam dep, 6 mui, giam can, giam eo, cham soc da, dap mat na, bi quyet lam dep, bi quyet giam can, phau thuat tham my, dao keo