Nữ sinh Phòng cháy Chữa cháy, "Siêu vòng 3 An Giang"... thi sắc đẹp chục lần chưa chán

(Dân Việt) Nữ sinh Phòng cháy Chữa cháy bị dân mạng "ném đá" vì thích nổi bật.

Trong buổi casting tìm kiếm ứng viên dự thi Hoa hậu Trái đất 2018 và các cuộc thi sắc đẹp quốc tế mới đây, khán giả bất ngờ khi gặp lại nhiều gương mặt quen thuộc như Á hậu Đại Dương 2017 Đặng Thanh Ngân, người đẹp tài năng Hoàng Hải Thu, Bùi Lý Thiên Hương, Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Lê Thu Trang...

Hoàng Hải Thu, Bùi Lý Thiên Hương mặc váy đen, đứng giữa hàng cuối cùng

Trong đó, sự xuất hiện của nữ sinh ĐH Phòng cháy Chữa cháy Hoàng Hải Thu gây bất ngờ cho các giám khảo. Người đẹp chia sẻ cô đã từng tham gia gần 10 cuộc thi nhan sắc, người mẫu nhưng chỉ là các cuộc thi trong nước. Hiện cô đang tìm kiếm cơ hội dự thi quốc tế.

Cụ thể, Hoàng Hải Thu đã đăng ký dự thi Hoa hậu Việt Nam 2018 (không lọt vào vòng Chung khảo miền Bắc), The Face 2018 (không qua vòng casting), Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 (giành giải phụ Người đẹp tài năng) và một số cuộc thi người mẫu khác. Cũng vì thế, cô nàng đang bị dân mạng xếp vào nhóm "nghiện" thi sắc đẹp.

Hoàng Hải Thu đi thi Hoa hậu Việt Nam, The Face 2018. Dân mạng cho rằng cô nàng mặc váy dạ hội, bế chó đi thi The Face để thích gây chú ý.

Không chỉ vậy, hồi đầu năm 2018, Hoàng Hải Thu còn bị dân mạng "ném đá" vì bất chấp để nổi tiếng, dựa hơi người có tên tuổi. Cô dính scandal vạ miệng nhiều lần, hứng chịu "gạch đá" vì dự đoán U23 Việt Nam thua, tranh cãi qua lại với Á hậu Mâu Thủy, trù ẻo Hương Giang Idol khi đi thi Hoa hậu Chuyển giới, thích nổi khi bế mặc váy dạ hội, bế chó đi thi The Face...

Trước đó, Hoàng Hải Thu dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và giành giải Người đẹp tài năng

Cũng như Hoàng Hải Thu, Bùi Lý Thiên Hương cũng là cái tên quen thuộc với khán giả Việt thời gian gần đây. Cô nàng từng góp mặt ở vòng chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, sơ khảo The Face 2018, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018, The Look 2018... Tuy nhiên, may mắn chưa mỉm cười với mỹ nữ An Giang này. Hiện cô đang là một người mẫu tự do.

Sở hữu ngoại hình xinh xắn nhưng Bùi Lý Thiên Hương từng vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ. Điều này khiến cô bị xuống tinh thần khi đi thi sắc đẹp.

Bùi Lý Thiên Hương góp mặt trong vòng chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017

Hình ảnh dự thi The Face và Siêu mẫu Việt Nam 2018 của Thiên Hương

Ngoài 2 cô gái trên, danh sách người đẹp Việt miệt mài thi hoa hậu, người mẫu còn phải kể đến cái tên H'Ăng Niê. Sau 7 năm không lọt Top 3 cuộc thi nào, mới đây, cô nàng đã giành được giải Á quân 1 cuộc thi Người mẫu thời trang Việt Nam 2018 và Á hậu 2 Miss World Next top model 2018 (Hoa hậu siêu mẫu thế giới).

Với các cuộc thi trước đó, người đẹp Ê Đê hầu hết chỉ dừng chân ở các giải thưởng phụ. Ví dụ như Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2011 (Top 6), Hoa hậu Việt Nam 2014 (không có giải), Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 (trượt Top 15), Hoa hậu Việt Nam 2016 (Top 30), Siêu mẫu Việt Nam 2015, Hoa hậu Đại dương 2017...

Hình ảnh H'Ăng Niê thi Hoa hậu Việt Nam 2014 (trái) và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 (phải)

Còn đây là hình ảnh của cô nàng khi dự thi Hoa hậu Việt Nam 2016 - năm Đỗ Mỹ Linh đăng quang