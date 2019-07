Quá khứ đen nhẻm khó tin vì vụng làm đẹp của cô gái có mặt xinh nhất thế giới

(Dân Việt) Trong một bài phỏng vấn, Lisa chia sẻ cô thậm chí từng không biết cách trang điểm, làm đẹp.

Trước khi nổi tiếng, em út Black Pink có vẻ ngoài khá bình thường

Cùng với các thành viên trong nhóm Black Pink như Jennie, Rose, nhan sắc của Lisa ngày một thăng hoa ở tuổi 22. Hồi đầu năm, cô thậm chí vượt qua nhiều cái tên đình đám để giành vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng 100 gương mặt đẹp nhất châu Á do tạp chí TC Candler bình chọn.

Tuy nhiên, nhiều hình ảnh trong quá khứ cho thấy bông hồng người Thái Lan thực ra không sở hữu vẻ ngoài vạn người mê như hiện nay. Trước khi gây dựng được danh tiếng cùng Black Pink, cô bé Lisa có nhan sắc khá bình thường.

Ngoài cặp mắt to là điểm nhấn, Lisa của ngày xưa không có làn da trắng sứ như hiện tại. Phần mũi của người đẹp ngày ấy cũng to bè, sống mũi thấp hơn hẳn so với ngày nay. Gương mặt Lisa của trước khi nổi tiếng chỉ dừng lại ở mức dễ thương, đáng yêu, chứ không khiến người ta ngắm mãi không chán và được tung hô như hiện tại.

Trong một bài phỏng vấn, Lisa chia sẻ cô thậm chí từng không biết cách trang điểm, làm đẹp. Tất cả những gì cô làm là học theo các clip trên Youtube. Khi nổi tiếng, nhận thức được tầm quan trọng của việc chăm sóc da và makeup, Lisa mới dần cải thiện.

Làn da đen nhẻm, sống mũi to bè của Lisa khá khác biệt so với hiện tại

Hiện vẫn chưa rõ thành viên Black Pink có can thiệp dao kéo hay không, chỉ biết rằng nhờ dưỡng da trắng và trang điểm đúng cách, để đúng kiểu tóc, nhan sắc của người đẹp đã thăng hạng hơn vài phần.

Lisa bật mí cô có làn da khá khô nên sau khi rửa mặt, cô luôn phải dùng kem dưỡng ẩm. Để tăng hiệu quả của kem dưỡng, em út Black Pink dùng thêm máy mát xa mặt cũng như thoa chồng nhiều lớp dưỡng để có làn da mềm mại nhất vào sáng hôm sau.

Lisa trước khi nổi tiếng khá mũm mĩm chứ không sở hữu body với vòng eo thon và đôi chân nuột nà đáng ghen tị như hiện tại. Để có được điều này, nữ nghệ sĩ 22 tuổi phải tuân theo chế độ ăn chia nhỏ nhiều bữa mỗi ngày, hạn chế tối đa đường, tinh bột và các gia vị, ăn chủ yếu các thực phẩm như rau xanh, ức gà, khoai lang và uống nước detox từ hoa quả tươi.

Ngoài ra, Lisa chọn tập vũ đạo để có thân hình đẹp thay vì đến phòng tập, bởi cô vốn không phải người mặn mà với các môn thể dục.

Lisa của hiện tại đã xinh đẹp và sành điệu hơn nhiều nhờ ăn kiêng, dưỡng da và luyện vũ đạo

Nữ nghệ sĩ 22 tuổi sở hữu sắc vóc vạn người mê, từng được bình chọn là người có gương mặt đẹp nhất châu Á

Không rõ Lisa có thẩm mỹ hay không, chỉ biết rằng những nỗ lực cải thiện ngoại hình của cô thật đáng nể