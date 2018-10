Sao Diên hi công lược bị chê thiếu khí chất tại show Valentino

(Dân Việt) Người thì quá sến, người thì quá gầy gò và chọn kiểu tóc không phù hợp.

Sau thành công của Diên hi công lược - phim về đề tài hậu cung Trung Quốc nổi đình đám thời gian gần đây, một loạt sao của phim, từ "hoàng hậu" Xa Thi Mạn cho tới "Lệnh phi" Ngô Cẩn Ngôn đều vô cùng đắt show. Và tất nhiên, không thể vắng bóng những cô nàng này trên ghế đầu của các show thời trang đình đám trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang đang diễn ra khắp nơi từ Paris, New York cho tới Milan, London. Đặc biệt phải nói tới Ngô Cẩn Ngôn. Sau vai Ngụy Anh Lạc thành công rực rỡ, cô nàng một bước lên hàng sao và trở thành khách mời VIP ở các sự kiện thời trang đình đám. Mới đây nhất, cô nàng có dịp đọ sắc cùng Kế hoàng hậu Xa Thi Mạn khi cả hai cùng tham dự show Valentino và ngồi ở hàng ghế đầu. "Ngụy Anh Lạc" Ngô Cẩn Ngôn và "Kế hoàng hậu" Xa Thi Mạn đọ sắc tại show Valentino Nếu Xa Thi Mạn hơn 40 tuổi ghi điểm với phong cách nhã nhặn thì Ngô Cẩn Ngôn lại khá mất điểm với phong cách nhạt nhòa và thần thái chưa tới của một ngôi sao lớn. Cô nàng còn lộ rõ thân hình quá gầy gò cùng làn da thiếu sức sống và mái tóc thì hầu như không hợp với khuôn mặt. Ngô Cẩn Ngôn bị chê có vóc dáng quá gày gò, làn da không căng mịn và mái tóc không hợp khuôn mặt Xa Thi Mạn chọn phong cách nhẹ nhàng với bộ váy tuy hơi "sến" nhưng hợp với độ tuổi Trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang, Ngô Cẩn Ngôn còn dự một loạt show của Marc Jacobs, Calvin Klein, Michael Kors, Naersilling và hầu như chưa thực sự "ghi điểm" ở bất kì show nào. Tại show của Michael Kors Naersilling và Marc Jacobs cô nàng này đều chưa thực sự ghi điểm

Tag: ngo can ngon tuan le thoi trang, sao dien hi cong luoc, sao dien hi cong luoc nguy anh lac