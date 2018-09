"Siêu phẩm thẩm mỹ Hàn Quốc" nhảy dây 3.000 lần mỗi ngày

(Dân Việt) Với việc nhảy dây 3.000 lần/ ngày đã giúp cho mỹ nhân Kim Ah Joong sở hữu vóc dáng thon gọn, tuyệt đẹp.

Kim Ah Joong.

Kim Ah Joong (sinh năm 1982) là một trong những người đẹp một bước thành sao sau chỉ sau một vai diễn. Từng tốt nghiệp Đại học Dongduk Woman, sau đó người đẹp sang Thụy Sĩ để theo học ngành Quản trị khách sạn. Trở về Hàn Quốc, cô đã khởi nghiệp từ sàn catwalk và ôm ước mơ trở thành người mẫu chuyên nghiệp.

Sở hữu nhan sắc cuốn hút và thân hình mỹ miều, cô nhận được lời mời tham gia nhiều bộ phim như: Who's got the tape (2004), When romance meets destiny, The bizarre bunch, Our attitude to prepare parting (2005)… nhưng đều không đẩy tên tuổi được bay cao, bay xa.

Xuất thân từ một người mẫu nên Kim Ah Joong sở hữu một thân hình chuẩn đẹp.

Phải đến năm 2006, khi được vào vai chính trong 200 pounds beauty (tựa Việt: Sắc đẹp ngàn cân) thì tên tuổi của mỹ nhân này mới được biết đến, thậm chí thời điểm đó cái tên Kim Ah Joong tạo nên một cơn sốt trên toàn châu Á.

Trong bộ phim, cô đã hóa thân xuất sắc vào vai diễn Hanna vớ giọng hát ngọt ngào, thương nhớ. Vai diễn này đã giúp diễn viên họ Kim nhận được giải thưởng “Người phụ nữ đẹp nhất Hàn Quốc”. Giải thưởng điện ảnh “Best Film Awards” lần thứ 4 cũng dành tặng danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc cho Kim Ah Joong.

Bộ phim "Sắc đẹp ngàn cân" đã giúp cho tên tuổi của mỹ nhân họ Kim nổi danh.

So với nhiều người đẹp xứ sở Kim chi khác, Kim Ah Joong sở hữu một nhan sắc đã qua chỉnh sửa. Tuy nhiên, với các đường nét nhìn rất tự nhiên kết hợp với một thân hình chuẩn mẫu, cô nàng vẫn được xếp vào hàng mỹ nhân đẹp và được khao khát nhất Hàn Quốc.

Bật mí bí quyết làm đẹp của mình, Kim cho biết, cô đã duy trì bộ môn nhảy dây trong nhiều năm liền. Cách luyện tập này không những hiệu quả đối với việc làm thon gọn vùng eo, mà còn rất tốt đối với cơ thể. 3000 lần/ngày là chỉ tiêu Ah Joong đặt ra để có thể đốt cháy lượng mỡ thừa vùng cơ bụng. Kim Ah-joong chia sẻ: "Nếu bạn nhảy dây đều đều thì sẽ rất nhàm chán. Vì đây là một môn thể thao đòi hỏi thể lực nên tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu bạn nghe nhạc trong khi tập luyện". Ngoài nhảy dây, Ah Joong còn uống giấm đen để giảm hàm lượng mỡ và đường trong máu.

Nhảy dây là bộ môn thể dục thể thao yêu thích của người đẹp sinh năm 1982 này.

Để có được vẻ ngoài trẻ trung, cuốn hút dù đã bước sang tuổi 36, bí quyết của mỹ nhân “ngàn cân” đó chính là việc để kiểu tóc và makeup. Người đẹp rất trung thành với kiểu xoăn nhẹ xõa tự nhiên, nhuộm màu sáng nhẹ và lối trang điểm nhẹ nhàng, tông nude giúp cô trông trẻ trung và “hack” tuổi thành công.

Cùng ngắm lại nhan sắc vạn người mê, triệu người khao khát của mỹ nhân "ngàn cân" Kim Ah Joong: