So Ji Sub ngày càng phong độ nhờ chế độ ăn “3 không”

(Dân Việt) Để có được hình thể đẹp dù là tạng người dễ tăng cân, So Ji Sub đã phải ăn kiêng và tập luyện rất nghiêm khắc.

So Ji Sub 40 tuổi vẫn rất phong độ trong phim mới Terius Behind Me

Là một trong những quý ông độc thân được ngưỡng mộ nhất showbiz Hàn Quốc, So Ji Sub mới đây lại khiến những quý cô, quý chị hâm mộ anh thêm một lần choáng ngợp khi xuất hiện với vẻ điển trai như tạc trong bộ phim truyền hình mới nhất mang tên Terius Behind Me.

Tham gia dự án mới khi đã gần bước sang tuổi 41, ngôi sao của Đảo địa ngục vẫn dư sức khiến các thanh niên trai tráng phải “hít khói” vì vô cùng trẻ trung và phong độ.

Sở hữu chiều cao 1m82, lại có xuất thân từ vận động viên bơi lội chuyên nghiệp, So Ji Sub từ khi mới vào nghề đã có vẻ ngoài vượt trội hơn so với nhiều bạn diễn. Song càng về sau này, độ nam tính và rắn rỏi của nam diễn viên Giày thủy tinh ngày nào mới càng trở nên xuất sắc.

Cao ráo, điển trai, vạm vỡ trong từng khuôn hình, tuy nhiên So Ji Sub cũng thừa nhận anh là tạng người mà chỉ cần một ngày ngừng tập luyện và ăn thả phanh sẽ lập tức tăng cân. Do đó, đều đặn 7 ngày/tuần, tài tử độc thân đều đặt chuông báo thức trong điện thoại để dậy tập thật đúng giờ. Những khi không có lịch quay, anh sẽ tập tới 3-4 tiếng trong phòng gym để duy trì những cơ bắp đáng ngưỡng mộ.

Nam tài tử sở hữu body săn chắc với những múi cơ cuồn cuộn

Năm 2015, khi tham gia bộ phim Oh my Venus cùng nữ diễn viên Shin Min Ah, So Ji Sub tiết lộ đã phải lên kế hoạch ăn kiêng và rèn luyện trước ấy tận nửa năm để có thể hóa thân vào vai huấn luyện viên thể hình John Kim một cách hoàn hảo.

Trong vòng nửa năm ấy, bữa chính của nam diễn viên gần như không gồm bất cứ thứ gì khác ngoài ức gà và khoai tây, điều này đã được nhiều người cùng tập với anh xác thực với truyền thông. So Ji Sub thường mang theo một hộp thức ăn để dùng sau mỗi buổi tập. Và trong chiếc hộp ấy, dĩ nhiên chỉ toàn thịt gà, khoai tây và một số loại rau xanh.

“3 không” cũng là phương châm số một của So Ji Sub vào những thời điểm cần cải thiện hình thể: không gạo, không cồn, không muối.

Ngoài việc chăm lo cho body hoàn mỹ, So Ji Sub cũng không quên làm đẹp cho phần “mặt tiền”. Tài tử sinh năm 1977 thường xuyên đắp mặt nạ và dùng kem dưỡng ẩm để có vẻ ngoài thật láng mịn khi lên hình. Tuy nhiên, anh lại khá “dị ứng” với mỹ phẩm trang điểm. Ngoài những khi đạo diễn yêu cầu cần “tút tát” thêm, còn lại So Ji Sub không có thói quen trang điểm như nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc.

Phân cảnh So Ji Sub cởi áo là một trong những phân cảnh mà người hâm mộ anh luôn trông chờ khi xem phim

Tài tử “Đảo địa ngục” ghi điểm bởi vẻ rắn rỏi, nam tính, ít dùng mỹ phẩm trang điểm