Soi những khuyết điểm khiến sao Hoa ngữ kém duyên

(Dân Việt) Đến “thần tiên tỷ tỷ” cũng còn có khuyết điểm cơ mà!

Đến “thần tiên tỷ tỷ” cũng còn có khuyết điểm cơ mà! Phàm là con người, không một ai không có khuyết điểm. Câu nói này đúng với cả các ngôi sao nổi tiếng, thậm chí cả những người được mệnh danh là “mỹ nhân”. Cùng soi những khuyết điểm khiến các người đẹp xứ Trung - những người vẫn luôn được tung hô “đẹp không tì vết” để xem họ có điểm nào kém duyên giống người trần mắt thịt chúng ta nhé! Sở hữu nhan sắc ngọt ngào cùng vóc dáng đẹp đến nỗi gái chưa chồng cũng phải chào thua, song bà mẹ một con Dương Mịch vẫn có một điểm kém xinh, đó là vầng trán. Vầng trán quá cao và có phần “dô”, cộng thêm mái tóc khá thưa ở đoạn này khiến cho nữ diễn viên trông như bị...hói ở nhiều khoảnh khắc. Nổi tiếng là người mảnh khảnh song bắp tay của Dương Mịch khi chưa photoshop thực ra cũng không hề nhỏ như chúng ta vẫn nghĩ! Vòng 1 “lép kẹp” của Angela Baby khiến cô đôi lúc kém gợi cảm khi diện các thiết kế trễ nải. Bà xã Huỳnh Hiểu Minh cũng có tỷ lệ cơ thể không mấy hoàn hảo: lưng dài, chân ngắn. Vậy nên dù chiều cao lên tới 1m68, trông Angela Baby chỉ như 1m60. Gầy gò quá mức cũng khiến Angela Baby nhiều lúc bớt đi vài phần quyến rũ. Cô thường bị soi lộ đôi vai gầy guộc, cánh tay khẳng khiu cùng gương mặt cảm giác bị “quắt”. Nhan sắc thoát tục của Lưu Thi Thi thì khỏi cần bàn cãi. Nhưng nữ diễn viên luôn phải dùng tóc che đi đôi tai có phần sụn nổi lên một cách khá kỳ cục. Đôi tai của Phạm Băng Băng cũng không thể được coi là đẹp. Nó khá nhọn và vát lên trên với phần dái tai mỏng, nhìn giống tai của các chú... yêu tinh trên màn ảnh. Vùng dưới cánh tay của mỹ nhân họ Phạm cũng thường bị chê kém mịn màng, khác hẳn với vẻ trắng sáng trên gương mặt cô. Xinh đẹp, diễn xuất tốt, song Chương Tử Di vẫn không mấy tự tin về vẻ bề ngoài bởi hàm răng không được trắng sáng cho lắm. Đó là lý do nữ diễn viên rất hiếm khi cười hết cỡ. Cân nặng thất thường, cằm thường xuyên ngấn mỡ là những đặc điểm nhận dạng thường gắn với “Én nhỏ” Triệu Vy. Làn da của nữ diễn viên “Mẹ hổ bố mèo” cũng không được đánh giá cao vì khá sần sùi và nhăn nheo thấy rõ dù trang điểm kỹ. Nữ diễn viên Diêu Thần thường xuyên gây hốt hoảng cho người hâm mộ khi cười hết cỡ. Nổi tiếng xinh đẹp nhưng tỷ lệ khuôn mặt của Đại S Từ Hy Viên thực ra không hoàn hảo. Cô sở hữu phần trán ngắn, trong khi cằm lại khá dài.

Tag: lam dep, 6 mui, giam can, giam eo, cham soc da, dap mat na, bi quyet lam dep, bi quyet giam can, phau thuat tham my, dao keo