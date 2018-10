Sự cố nội y kém duyên của các BTV, MC trên truyền hình Việt

(Dân Việt) Dù là chi tiết nhỏ nhưng nếu không chú ý sẽ vô tình làm ảnh hưởng đến tổng thể trang phục. Nên việc chọn nội y như thế nào cho phù hợp vẫn là câu chuyện được các BTV, MC quan tâm.

Những sự cố liên quan đến nội y mà các BTV, MC thường mắc phải.

Là người dẫn dắt một bản tin, một chương trình truyền hình nên việc chỉn chu, chọn trang phục phù hợp để lên sóng là điều bắt buộc đối với các Biên tập viên (BTV), MC. Tuy nhiên, do yếu tố khách quan hoặc chủ quan, nhiều người “nhà Đài” vẫn dính phải những lỗi đáng tiếc.

Ngoài những sự cố như: áo quá rộng hoặc chật, rách áo, rơi phụ kiện… thì việc chọn những chiếc áo không phù hợp, gây nhức mắt cho khán giả cũng khiến các người đẹp mất điểm ít nhiều.

MC Trúc Mai chắc chắn là MC kém may nhất của VTV, bởi cô đã rất nhiều lần dính phải sự cố liên quan đến trang phục lên sóng. Ngoài các sự cố khách quan thì cô cũng từng bị xem là khá thiếu tinh tế khi chọn đồ để ghi hình. Trong một chương trình Bản tin tài chính, cô đã vô tình diện nội y màu đen lộ ra bên ngoài chiếc áo ren mỏng manh.

Chỉ là sơ suất nhỏ nhưng trông cô sẽ kém duyên đi rất nhiều.

Cũng liên quan đến sự cố nội y, nữ MC Trúc Mai từng bị nghi không mặc nội y trên sóng. Tuy nhiên, cô phủ nhận và giải thích do ánh đèn sân khấu gây nên sự hiểu lầm: "Trang phục của bên tôi do stylist chuẩn bị. Còn tôi không đủ tự tin và can đảm để thiếu nội y khi dẫn chương trình".

BTV Trúc Mai từng bị cho là không mặc nội y khi lên sóng truyền hình quốc gia.

Hay “hot girl thời tiết” Mai Ngọc nổi tiếng là người có phong cách thời trang thanh lịch, chuẩn chỉ cũng đã một lần dính sự cố liên quan đến lộ nội y. Khi diện bộ trang phục màu nude quyến rũ nhưng chẳng may cô để lộ phần nội y màu trắng. Không chỉ lộ phần dây áo lót mà một phần cúp ngực của chiếc áo cũng "lộ thiên".

Thông thường, sẽ có những “quy định ngầm” đối với trang phục tự chọn của các BTV, MC lên sóng như: không được quá lòe loẹt gây nhức mắt, hoa văn cũng cần tiết chế, chú trọng ở phần trên và tránh rườm rà, phản cảm... Còn với nội y đi kèm trang phục thì sẽ không có một quy định nào cả ngoài việc kinh nghiệm mà các BTV hay “truyền tai” nhau.

Một người nổi tiếng chỉn chu về thời trang như Mai Ngọc cũng ít nhất 1 lần dính phải sự cố.

Theo BTV Phương Thanh, các người đẹp hay chọn những bộ đồ nội y tiệp với màu áo hoặc màu da. Những màu sắc như: trắng, nude rất hay được các người đẹp ưu tiên sử dụng vì nó phù hợp với mọi loại trang phục và tránh phản cảm nếu như kết hợp với váy, áo có chất liệu mỏng. Hơn nữa, việc chọn những chiếc áo ngực cúp ngang cũng sẽ giúp tránh những hạn chế đáng tiếc như: lộ đầu dây, lộ phần cúp ngực… kém duyên.

Nội y cùng màu áo hay nội y màu nude, màu da luôn là lựa chọn an toàn của các BTV, MC truyền hình.

Còn với những bộ trang phục có phần ngực ren thì nên chọn nội y có dây trong suốt, để tránh lộ nhược điểm như MC Trúc Mai hay Mai Ngọc từng mắc phải.

BTV Phương Thanh tiết lộ bí quyết chọn nội y khi lên truyền hình