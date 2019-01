Tá hỏa với thời trang của các anh thập niên 70

(Dân Việt) Nam giới muốn được coi là fashionisto khi ấy phải sở hữu đôi ba chiếc váy ngủ!

Thời trang nam giới 2019 thiên về sự tối giản, lịch lãm Càng ngày, phong cách thời trang dành cho nam giới càng thiên về sự tối giản và hướng tới sự lịch lãm. Điều này đồng nghĩa với việc các trang phục đơn sắc, thiết kế vừa vặn và có khả năng trường tồn với thời gian được coi trọng hơn là các thiết kế hoa lá cành, nhiều biến tấu. Song trở lại thời điểm cách đây chừng 40 năm thì lại khác. So với năm 2019, thời trang nam giới khi ấy, tức giai đoạn thập niên 70 có phần màu mè, kiểu cách hơn nhiều! Rất nhiều thiết kế mà chúng ta không thể nhìn thấy trên đường phố ngày nay hay thậm chí không thể nghĩ rằng được sinh ra để dành cho cánh mày râu như đồ bơi một mảnh, áo len bó chẽn hay bộ váy ngủ bồng bềnh…, tất cả đều có ở thập niên 70. Những bức ảnh dưới đây sẽ chứng minh điều ấy. Nhưng hãy đảm bảo rằng bạn không vừa ăn uống vừa xem, bởi chúng có thể gây ra những cơn đau dạ dày không mong muốn! Bạn nghĩ rằng đồ bơi một mảnh chỉ là item dành cho chị em? Nam giới cách đây 40 năm không nghĩ vậy! Một trong những “đặc sản” thời trang của thập niên 70 chính là quần loe với đủ màu sắc, chất liệu. Quần loe mix cùng những chiếc áo bó chẽn như mượn của vợ chính là một trong những “combo” của các chàng trai sành điệu hồi ấy. Áo len bó phối cùng dây lưng kiểu cách cũng không phải mới được phát minh năm 2019, lại càng không phải đặc quyền của phái đẹp. Nếu tự nhận mình là thời thượng ngày ấy, bạn phải sở hữu 1001 kiểu áo len với phần đai thắt tiệp màu thế này. Còn không thì ít nhất phải biết tới những bộ bodysuit – tượng trưng cho sự thức thời, sành mặc. Xu hướng “một mảnh” có vẻ rất thịnh hành vào thập niên 70. Mặc suit khi ấy cũng là cả một nghệ thuật, phải mang thêm cả tá phụ kiện như vòng cổ, khăn quàng nữa thì mới dám đứng cạnh các anh em. Nhưng đẹp ngoài đường thôi là chưa đủ! Ở nhà, nam giới muốn được coi là fashionisto khi ấy phải sở hữu đôi ba chiếc VÁY NGỦ! Vâng, chính là váy ngủ chứ của đàn ông chứ không phải mượn của vợ đâu nhé! Nói thêm về khoản nội y, đồ ngủ thì không thể bỏ qua những chiếc quần short bó và ngắn tới khó tin. Bó chẽn phô diễn đường cong có vẻ như là xu hướng yêu thích của các đấng mày râu thời kỳ ấy. Hay là kiểu mặc bóng nhẫy lỏe loẹt như trên sàn disco thế này cũng rất thịnh hành. Nhìn những hình ảnh này thì có lẽ các quý ông 2019 phải chạy dài mới theo kịp!

