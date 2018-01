Tại sao tập hùng hục, ăn như mèo mà vẫn cứ béo?

(Dân Việt) Tại sao giảm cân với bạn lại khó nhọc và khổ sở đến vậy?

Ăn ít, tập nhiều mà sao bạn vẫn béo? Có nhiều người chỉ giảm khẩu phần ăn là y như rằng sẽ giảm cân, hay chỉ cần tập luyện đều đặn, cũng chẳng cần phải cường độ cao hay nâng tạ là cơ thể đã thon gọn rõ rệt. Đó là ước mơ của rất nhiều cô nàng khi bắt đầu quá trình ăn kiêng, tập luyện. Thế nhưng không phải cô nàng nào cũng có được may mắn đó. Có những người, dù ngày nào cũng giam mình 2 3 tiếng trong phòng gym, ăn uống cũng bóp mồm bóp miệng với đủ loại phương pháp nào là eat clean, nào là low carb, thế nhưng thân hình thì vẫn lõng bõng mỡ và chưa bao giờ có được vòng eo như mong muốn. Vậy vấn đề nằm ở đâu? Chế độ ăn chưa hợp lý Nhiều cô nàng quan niệm cứ ăn ít thì sẽ giảm cân, thậm chí nhịn ăn thì giảm cân càng nhanh. Đây là suy nghĩ cực kỳ sai lầm. Ăn ít nhưng lại ăn những đồ nhiều chất béo, đường mà ít calo thì cũng không thể giúp bạn từ bỏ người bạn mỡ. Để giảm cân và tăng cường hiệu quả tập luyện, các cô nàng nên có lộ trình ăn kiêng với lượng protenin và calo nạp vào hợp lý. Ăn kiêng mà vẫn khỏe mạnh mới là phương pháp thực sự đúng đắn. Không phải cứ ăn thật ít, thậm chí nhịn ăn là giảm được cân Tập luyện không đúng cách Không phải cứ ngày nào cũng hít đất, squat rồi nâng tạ là cơ thể sẽ thon gọn lại. Tập luyện là cả quá trình dài và bạn cần phải phân bổ thời gian cũng như chiến lược hợp lý. Đan xen tập các bộ phận trong tuần, phân ra ngày tập chân, ngày tập bụng, ngày tập tay kết hợp hợp lý với các ngày nghỉ để cơ thể hồi phục mới có thể đem lại hiệu quả. Nếu phân bổ hợp lý chế độ tập, bạn chẳng cần tới phòng gym hay dùng tới 2 - 3 tiếng mỗi ngày để squat, nâng tạ rồi chạy bộ mà vẫn có cơ thể thon gọn Không loại bỏ được stress Stress vì không giảm được cân trong vòng 1 tháng, stress vì số đo mãi vẫn như cũ... là những vấn đề muôn thưở cô nàng nào cũng gặp phải. Khi bắt đầu ăn kiêng và tập luyện, bạn nên cân và kiểm tra số đo cơ thể nhưng khi đã bước vào tập luyện, hãy vứt bỏ cân và thước dây sang 1 bên và chỉ nên quay lại sau ít nhất 3 tháng. Đó là lúc kết quả mới bắt đầu xuất hiện. Đừng vài ngày kiểm tra cân nặng 1 lần rồi thấy chán nản vì mãi chưa giảm được cân Không tạm biệt được đồ ăn ngọt, nước có gas Quá trình giảm cân hiệu quả đòi hỏi một lịch trình ăn kiêng hợp lý và kéo dài. Chứ không thể 1 tuần chỉ ăn rau và sau đó lại quay lại "chiến đấu hết mình" với bánh ngọt, trà sữa. Mọi thứ đều có giá của nó và nếu bạn không từ bỏ được những đồ ăn có hại như đồ ngọt, nước có gas thì béo có lẽ là số rồi. Quá trình giảm cân hiệu quả đòi hỏi một lịch trình ăn kiêng hợp lý và kéo dài. Chứ không thể 1 tuần chỉ ăn rau và sau đó lại quay lại "chiến đấu hết mình" với bánh ngọt, trà sữa. Mọi thứ đều có giá của nó và nếu bạn không từ bỏ được những đồ ăn có hại như đồ ngọt, nước có gas thì béo có lẽ là số rồi. Nếu không "bái bai" với đồ uống có gas và đường, đồ ngọt thì hãy chấp nhận sự béo như cái "nghiệp" của mình

