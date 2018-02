Tết ấm áp diện ngay kiểu áo siêu nữ tính này

(Dân Việt) Lạnh hay nóng thì đều có cách chinh phục áo xuyên thấu cả thôi, bạn đừng lo!

Áo xuyên thấu dễ biến bạn gái thành quý cô nữ tính, đẹp khó chối từ

Có một kiểu áo cực kỳ nữ tính thường bị bạn gái bỏ qua những ngày giá rét, đó là áo xuyên thấu!

Quả thật, chỉ cần nghe tới hai chữ “xuyên thấu”, cảm giác lạnh buốt có khi đã chạy khắp cơ thể bạn, khiến bạn nổi cả da gà chứ nói gì đến mặc đẹp?

Nhưng sự thật là, có rất nhiều cách để chinh phục chiếc áo cực ngọt ngào, duyên dáng cả trong những ngày lạnh. Còn nếu may mắn, thời tiết trở nên ấm áp hơn một chút, có lý do nào để bạn từ chối áo xuyên thấu nhỉ?

Ngoài lý do mỏng mảnh dễ lộ “phụ tùng”, thì lý do lớn nhất khiến phái đẹp không cam lòng chung sống hòa thuận với áo xuyên thấu trong mùa đông có lẽ là khả năng giữ ấm. Song cả hai vấn đề đáng lo ngại này hoàn toàn có thể được giải quyết trong vòng một nốt nhạc, với duy nhất một biện pháp, đó là mặc thêm một lớp áo hoặc váy không tay, hoặc là trong, hoặc là bên ngoài áo xuyên thấu của bạn, và may mắn là cả hai đều đẹp vô cùng!

Áo xuyên thấu mỏng manh thì rõ rồi, nhưng để thuần phục và khiến nó giúp mình giữ ấm, phái đẹp chỉ cần chọn áo, váy mặc cùng chất liệu dày dặn hơn như nhung, len, tuýt...

Và để nêm gia vị cho công thức phối đồ quen thuộc, bạn chỉ cần thay đổi một chút sự tương quan về màu sắc giữa các item, như là áo xuyên thấu cùng tông màu với các loại váy áo đi kèm hoặc là khác biệt hoàn toàn... Chỉ cần một chút thay đổi cực nhỏ, cực nhanh lẹ, bạn đã có ngay set đồ xinh xắn du xuân mà không lo cái lạnh đánh gục.

Nếu trời lạnh hơn, hãy đảm bảo mình mang thêm một chiếc áo khoác đủ ấm và giày bốt đầy để không bị mang tiếng là “thời trang phang thời tiết” nhé!

Chọn một chiếc áo hai dây mặc trong tiệp màu đã đủ khiến áo xuyên thấu đẹp và ấm thêm vài phần

Áo màu trắng đỏng đảnh thật đấy nhưng hoàn toàn không khó mặc như bạn nghĩ

Chỉ cần thay đổi thứ tự các item, bạn đã có ngay bộ đồ mới trong tích tắc

Các quý cô công sở chắc chắn sẽ rất yêu thích combo giản tiện mà duyên dáng này

Đi tiệc cuối năm với áo xuyên thấu chắc chắn không hề sai lầm

Nhớ mang thêm áo khoác đề phòng thời tiết thay đổi đột ngột