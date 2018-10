Thân hình khẳng khiu đáng báo động của con gái Cindy Crawford

(Dân Việt) Kaia Gerber cao 1m75 nhưng chỉ nặng chừng 45kg khiến mẹ cô cũng như fan hâm mộ vô cùng lo lắng.

Kaia Gerber hiện là chân dài trẻ tuổi mà mọi nhà mốt đều săn đón

Kaia Gerber có thể coi là chân dài tuổi teen danh giá nhất nhì làng mốt hiện nay. Sinh ra trong một gia đình với huận thuẫn quá lớn từ người mẹ là huyền thoại siêu mẫu Cindy Crawford, Kaia chẳng mất nhiều thời gian để trở thành con cưng của các nhà mốt đình đám.

Tuy nhiên, đi cùng với sự nổi tiếng của Kaia Gerber là thân hình gầy guộc tới đáng báo động của siêu mẫu trẻ! Profile của Kaia trên một số trang ghi rằng cô cao 1m75 và nặng 54kg, nhưng khi nhìn những bức ảnh với đôi chân khẳng khiu, gương mặt hốc hác của Kaia, nhiều nguồn tin khẳng định cô chỉ nặng chừng 45kg, một con số thật sự khiến người ta giật mình!

Chính mẹ cô, cựu siêu mẫu Cindy Crawford không ít lần chia sẻ từng không muốn con gái gia nhập làng mốt chút nào. Nhưng vì sự nài nỉ của nhiều thương hiệu, cũng như bản thân Kaia rất có tố chất, người làm mẹ như Cindy Crawford không thể cấm cản. Dẫu vậy, điều mà huyền thoại siêu mẫu lo lắng cuối cùng cũng đến: Kaia ngày càng gầy guộc, thiếu sức sống, trong khi vào thời của Cindy Crawford, các người mẫu rất hiếm người nhẹ cân và tong teo như vậy!

Nhưng đáng buồn là siêu mẫu tuổi teen ngày càng gầy tới mức đáng báo động

Cựu siêu mẫu 52 tuổi là người luôn khuyến khích con gái bảo toàn đường cong thay vì chạy theo những tiêu chuẩn khắt khe của làng mẫu. Đặc biệt, cô cũng thúc giục Kaia hãy ăn mọi thứ mình thích, kể cả tinh bột – thứ vẫn được coi như “kẻ thù” của các cô mẫu.

Ngoài thân hình “cò hương” do áp lực từ nghề mẫu, may mắn thay Kaia Gerber vẫn kịp học từ mẹ mình những bí quyết làm đẹp để luôn tỏa sáng theo cách của riêng mình. Chính mẹ Cindy là người truyền cho Kaia quan niệm “Less is more” – càng đơn giản càng đẹp. Vậy nên ngoài những khoảng thời gian diễn trên sàn runway, Kaia Gerber của đời thường khá giản dị.

Chân dài tuổi teen không thích dùng quá nhiều mỹ phẩm trên mặt. Cô thích để mặt mộc, chỉ dùng kem dưỡng và kem chống nắng. Thậm chí khi cảm thấy thời tiết không quá hanh khô, cô còn bỏ qua luôn bước kem dưỡng.

Kaia tập nhảy mỗi tuần hai lần và tập boxing thường xuyên. Đối với cô, boxing không hoàn toàn là một môn thể thao, mà là một hoạt động tuyệt vời giúp giảm stress và giúp cô cảm thấy khỏe khoắn hơn.

Dẫu đã duy trì một chế độ sống lành mạnh, Kaia vẫn khó tăng cân vì áp lực từ công việc

Đứng trước những tin đồn nói rằng Kaia mắc chứng biếng ăn, nàng mẫu trẻ hoàn toàn phủ nhận! Cô cho biết mình vẫn ăn rất khỏe, thậm chí ăn nhiều những món như pizza, pasta và chocolate đen, chỉ là những áp lực từ công việc khiến cô khó mà tăng cân.

Thêm một điều đáng mừng khác là con gái của Cindy Crawford có cuộc sống khá lành mạnh. Không giống như nhiều ngôi sao trẻ thường ngập trong tiệc tùng, rượu và ma túy, Kaia Gerber nói “không” với tất cả những điều này, chỉ thích gặp gỡ bạn bè hoặc cùng vào bếp với mẹ khi rảnh rỗi.

Bí quyết làm đẹp của chân dài tuổi teen khá đơn giản, thường chỉ gói gọn trong sữa rửa mặt và kem chống nắng

So với nhiều ngôi sao nổi tiếng từ khi còn trẻ, Kaia được đánh giá là cô nàng ngoan ngoãn, không thích thị phi và cuộc sống phóng túng