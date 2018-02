Thì ra ngày xưa, chị em cô Kim không đẹp và sang như bây giờ!

(Dân Việt) Chỉ cần có thời gian và thêm một chút (hoặc rất nhiều) tiền bạc, cô gái nào cũng có thể trở nên xinh đẹp và sang chảnh.

Sắc vóc của Kim và các chị em gái là niềm ao ước của bao người Ai rồi cũng khác, câu nói này dường như không ngoại lệ cả với chị em nhà cô Kim “siêu vòng 3”. Thế nhưng, có những sự đổi khác đến từ cách makeup, chọn trang phục hay thay đổi kiểu tóc, lại cũng có những sự đổi khác theo chiều hướng tích cực nhưng chẳng ai biết và chẳng ai chịu thừa nhận là do đâu! Lục lại ảnh quá khứ của các chị em gái nhà Kardashian, Jenner mới thấy, đúng là chỉ cần có thời gian và thêm một chút (hoặc rất nhiều) tiền bạc, cô gái nào cũng có thể trở nên xinh đẹp và sang chảnh. Vậy nên, ai chưa đẹp lắm hoặc chưa đẹp được như ý muốn, đừng vội từ bỏ giấc mơ vịt hóa thiên nga nhé! Đang mang bầu ở những tháng cuối nhưng không thể phủ nhận Khloe Kardashian - em gái của Kim vẫn cực kỳ quyến rũ. Trước khi mang bầu, Khloe Kardashian đã khiến người ta ngây ngất vì vóc dáng nóng bỏng không thua kém gì cô chị nổi tiếng. Nhưng ở thời điểm cách đây 10 năm khi mới ra mắt cùng show thực tế của nhà Kardashian, Khloe sở hữu vóc dáng mũm mĩm, khuôn mặt không có đường nét nào nổi bật ngoại trừ làn da mịn màng. Môi của cô hồi ấy cũng khá mỏng chứ không cong đầy như hiện tại. Chiếc mũi ngày xưa rõ ràng cũng không gọn và cao như bây giờ! Không rõ Khloe Kardashian đã làm cách nào mà biến đổi một cách thần kỳ như vậy? Cặp môi tều đã thành thương hiệu và vóc dáng bốc lửa của cô út Kylie Jenner thì không còn gì phải bàn cãi! Nhưng liệu có phải chỉ nhờ vài thỏi son là có được bờ môi đầy đặn nũng nịu như ở trên không? Chắc chắn là không phải! Không chỉ môi, các đường nét khác trên mặt Kylie trước kia cũng không thể gọi là đẹp! Kendall Jenner - chị gái của Kylie hiện đang là chân dài được săn đón nhất làng thời trang. Từ khuôn mặt tới vóc dáng của chân dài 22 tuổi đều phải nói là xuất sắc! Song thật khó tin cô gái này và mỹ nhân ở trên cùng là một người. Chưa bao giờ thừa nhận đã “trùng tu” nhan sắc nhưng người hâm mộ không khỏi hoài nghi vì dao kéo dường như đã trở thành “truyền thống” trong gia đình cô Kim. Cả thần thái và vóc dáng của Kim Kardashian ở thời điểm hiện tại đều không thể đùa được! Nhưng hình như vòng 3 của Kim ngày xưa không “vĩ đại” như bây giờ. Thời gian quả là phương thuốc tăng vòng 3 hiệu nghiệm!

