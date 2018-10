Thí sinh The Face Việt lộ gần hết vòng 3 gây phản cảm trên sóng truyền hình

(Dân Việt) Tập 1 Gương mặt người mẫu thương hiệu đã chính thức lên sóng và nhận được sự quan tâm đa chiều từ khán giả.

Thí sinh mặc áo tắm catwalk, lộ vòng 3 kém duyên.

Cuộc chiến không khoan nhượng diễn ra ngay tại vòng casting, các thí sinh đã phải trải qua 3 phần thi, lần lượt: catwalk tự do – đánh giá tổng quan về vóc dáng, gương mặt; catwalk giấu mặt - tập trung đánh giá hình thể; chụp hình mặt mộc - chú trọng đến gương mặt tự nhiên của thí sinh. Bám rất sát format gốc, chương trình The Face Vietnam 2018 phần nào dành được thiện cảm từ khán giả yêu mến series chương trình về nghề người mẫu quảng cáo hiện đang rất ăn khách này. Đặc biệt, catwalk giấu mặt là một “đặc sản” của The Face mọi phiên bản trên thế giới, mang lại rất nhiều cảm xúc cho người xem.

Trong trang phục đen bó sát của nhà thiết kế Ivan Trần cùng với chiếc mũ rộng vành dành cho nữ, mặt nạ, mũ lưỡi trai dành cho nam, hầu như toàn bộ khuôn mặt của thí sinh đã bị che phủ, việc đi tiếp hay dừng lại của thí sinh hoàn toàn phụ thuộc vào vóc dáng, hình thể cùng kĩ năng catwalk. Vì vậy, không ít những tình huống thú vị và hấp dẫn đã xảy ra tại vòng thi này. Siêu mẫu Thanh Hằng chia sẻ: “Khi che đi khuôn mặt, những ưu điểm khác sẽ nổi bật lên. Chúng ta sẽ tập trung vào những bước đi. Không thấy khuôn mặt nhưng vẫn phải thu hút”.

Chị gái Nam Em về đội của chân dài Thanh Hằng.

Thí sinh lớn tuổi nhất Trương Thanh Long đã về đội của Minh Hằng.

Thí sinh lưỡng tính duy nhất Mid Nguyễn là nhân tố thú vị tạo nên sức hút cho chương trình.

Bên cạnh đó, Võ Hoàng Yến còn nêu lên tiêu chí chấm thí sinh của mình đối với vòng thi này: “Chắc chắn tiêu chí lựa chọn đầu tiên đó là hình thể. Có thể không cần quá cao nhưng tỉ lệ cơ thể phải chuẩn. Thứ hai là sự cảm nhạc. Và thứ ba là những bước catwalk”.

Tuy nhiên, việc phô hình thể quá nhiều của các thí sinh nữ khi diện áo tắm đã vô tình để lộ vòng 3 kém săn chắc và phản cảm trên sóng truyền hình, tạo nên nhiều tranh luận cho người xem. Thậm chí, khán giả khó tính còn bình luận, việc không kiểm duyệt kỹ hình ảnh này như một hành động không tôn trọng khán giả. Bên cạnh đó, góc quay trực diện càng tăng độ phản cảm cho người xem.

Thí sinh The Face lộ vòng 3 trên sóng truyền hình.

Sau rất nhiều thời gian chờ đợi và chiêu dụ thí sinh, cuối cùng 3 huấn luyện viên Võ Hoàng Yến - Thanh Hằng - Minh Hằng đã có cho mình những "ngựa chiến" riêng và tiếp tục với những cuộc tranh đấu nảy lửa, đáng mong chờ.