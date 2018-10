Thúy Vân: “Từng làm chiến lược để thành Á hậu quốc tế”

(Dân Việt) Á hậu Thúy Vân chia sẻ bí quyết thành công trên đấu trường nhan sắc quốc tế.

Á hậu Thúy Vân tại sự kiện

Ngày 10 - 11/10, Á hậu Thúy Vân, “Nàng thơ xứ Huế” Ngọc Trân, ca sĩ Nguyên Vũ, ca sĩ Thảo Trang đã tham gia chia sẻ kinh nghiệm sống cho sinh viên tại Đại học Giao thông Vận tải – Phân hiệu TPHCM và Đại học Ngoại thương cơ sở 2 TPHCM.

Nhận được nhiều sự quan tâm của các bạn trẻ trong chương trình là Á hậu Thúy Vân và “Nàng thơ xứ Huế” Ngọc Trân. Cả hai đều gây ấn tượng với người đối diện bởi vẻ ngoài xinh đẹp, trẻ trung, thanh lịch và ứng xử thông minh. Nếu như Thúy Vân hút sự chú ý bởi vẻ đẹp cá tính hiện đại, thì Ngọc Trân lại chiếm được cảm tình của mọi người với nhan sắc dịu dàng, truyền thống của người con gái Huế.

Nhắc đến Thuý Vân, người ta sẽ nghĩ ngay đến cô Á hậu xinh đẹp, có tài ăn nói, phong thái đầy tự tin, một hình mẫu phụ nữ đáng ngưỡng mộ trong xã hội hiện đại. Thúy Vân càng trở nên thân thuộc hơn với khán giả khi lấn sân sang lĩnh vực MC và âm nhạc. Cô từng cover City of Star, Riêng một góc trời, My Everything… gây sốt. Thúy Vân còn tự viết cho mình ca khúc My Vietnam tạo nên nét đặc biệt của Á hậu tại đấu trường sắc đẹp quốc tế Miss International.

Thúy Vân cho biết, để có được thành công như hôm nay, là do cô luôn khát khao khẳng định mình. “Vì lẽ đó, Thúy Vân không ngại thử thách mình ở những lĩnh vực khác nhau. Vân quan niệm, phụ nữ cũng như đàn ông, nên tự do lựa chọn công việc mình thích và theo đuổi ước mơ của mình đến cùng”.

Khi tham gia Hoa hậu Quốc tế (Miss International), Thúy Vân đã phải chuẩn bị kỹ lưỡng một chiến lược dài hơi, từ hình ảnh đẹp, hoàn thiện hình thể, ngôn ngữ và tri thức. Cô luyện tiếng Anh, thử sức với vai trò MC cho một bản tin tài chính, tìm hiểu để giới thiệu văn hóa, đất nước con người Việt Nam đến với cuộc thi.

Nhờ những nỗ lực hết mình, Thúy Vân đã làm rạng rỡ tên tuổi Việt Nam trên bản đồ sắc đẹp quốc tế khi lần đầu tiên Việt Nam có một danh hiệu Á hậu tại một cuộc thi Hoa hậu tầm cỡ như vậy. Thúy Vân từng thử sức ở nhiều cuộc thi sắc đẹp và giành không ít thành tích: là Á khôi Áo dài Việt Nam 2014, Á hậu 3 cuộc thi Hoa hậu Quốc tế năm 2015 được tổ chức tại Nhật Bản.

Ngọc Trân được vây giữa các fan

Nói về những “Vẻ đẹp Huế” không thể không nhắc tới Lê Trần Ngọc Trân - Hoa khôi THPT chuyên Quốc Học Huế, Người đẹp du lịch Huế 2016, thí sinh sáng giá của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016. Ngọc Trân được giới truyền thông ưu ái đặt biệt danh “nàng thơ xứ Huế” bởi vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm.

Vẻ đẹp mong manh của Ngọc Trân

Sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016, Ngọc Trân tập trung vào việc học và tham gia các hoạt động thiện nguyện, các chương trình quảng bá du lịch trong, ngoài nước và theo đuổi đam mê với nghề MC. Mới đây nhất, Ngọc Trân giữ vai trò host trong "Nàng thơ xứ Huế" - chương trình hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc giới thiệu tinh hoa văn hoá con người Việt Nam mà đặc biệt là xứ Huế. “Ngày trước, Trân rất tự ti và luôn lo sợ mỗi khi đi ra khỏi Huế, nghĩ rằng mình quá nhỏ bé, chưa làm được gì lớn lao. Nhưng sau này Trân không như vậy nữa, Trân đã hiểu rằng, mỗi người đều có một thế mạnh riêng, nếu bạn biết sử dụng thế mạnh đó để hướng mình phát triển cho phù hợp thì coi như bạn đã bước đầu thành công”, Hoa khôi chia sẻ.

Tại sự kiện, ca sĩ Nguyên Vũ chia sẻ, sau 25 hoạt động nghệ thuật, anh từng gặp vô số những thất bại nhưng anh đã có thái độ tích cực để vực mình đứng dậy.