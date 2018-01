Tin vui cho người béo: Gầy đã hết mốt!

(Dân Việt) Trào lưu tập gym và khoe cơ bắp trên mạng xã hội khiến cho quan niệm về cái đẹp đã dần dần biến đổi.

Gầy gò từng là mốt nhưng ở thời điểm hiện tại thì chưa chắc Tin hay không thì tùy, nhưng cứ 100 cô gái, thì có tới 99 cô sợ nhất phải nghe câu hỏi thăm không lấy gì làm ngọt tai: “Dạo này béo lên đấy à?”. Thật vậy, một câu hỏi thăm bâng quơ mà lắm khi như dao xoáy tận vào tim, đau không thể tả, chỉ có thể âm thầm rỉ máu từ tận bên trong. Cùng với câu hỏi khiến phái đẹp “sợ xanh mặt” ấy là nỗi lo về cân nặng. Thậm chí chỉ tăng thêm 1 lạng cũng đủ khiến chị em cũng cảm thấy giày vò tới cả tháng trời. Nhưng giờ đây, đừng lo nỗi lo viển vông ấy nữa, bởi trong mắt nhiều người bây giờ, có da có thịt, thậm chí “màu mỡ” chút mới gọi là đẹp, thay vì thân hình gầy nhẳng, tong teo. Nghiên cứu được chỉ ra sau một cuộc khảo sát của trường đại học Missouri-Kansas. 78 sinh viên nữ chưa tốt nghiệp đã được yêu cầu đánh giá mức độ hấp dẫn của các thí sinh từng đăng quang Hoa hậu Mỹ từ năm 1999 tới 2013. Những người đẹp với cơ thể màu mỡ, săn chắc mới là tiêu chuẩn của cái đẹp ở hiện tại Kết quả là, những mỹ nhân với hình thể săn chắc, có chút cơ bắp được đánh giá hấp dẫn hơn hẳn so với những người với hình thể “mình dây”. Đó cũng là xu hướng lựa chọn người nắm giữ ngôi vị cao nhất trong các cuộc thi nhan sắc trong vài năm trở lại đây, cho thấy quan niệm về cái đẹp đã ít nhiều thay đổi. Người đứng đầu cuộc nghiên cứu, giáo sư Frances Bozsik đã công bố kết luận trên một tờ tạp chí. Nữ giáo sư cũng chỉ ra rằng, có thể chính trào lưu tập gym và khoe cơ bắp trên các trang mạng xã hội chính là nguyên nhân khiến cho quan niệm về cái đẹp đã dần dần biến đổi. Đáng vui hơn nữa, là những hình ảnh về các cơ thể phồn thực, chắc khỏe trên các phương tiện truyền thông đã phần nào giúp cho những người mắc chứng rối loạn ăn uống có thêm động lực và không còn e ngại việc trở nên mũm mĩm hơn một chút thay vì gầy gò, ốm yếu. Các cô nàng mũm mĩm hãy vui lên đi, vì chẳng có lý do gì để ăn kiêng nếu bạn sở hữu thân hình khỏe mạnh, rắn chắc cả! Các nàng biếng ăn, rối loạn ăn uống cũng đừng lo, vì giờ đây không ai còn phán xét khi bạn dám ăn những gì bạn thích nữa đâu!

Tag: lam dep, 6 mui, giam can, giam eo, cham soc da, dap mat na, bi quyet lam dep, bi quyet giam can, phau thuat tham my, dao keo