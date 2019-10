Đừng để sự cố ngoài đường giống cô nàng Trung Quốc nhờ quần bảo hộ

(Dân Việt) Vì lỗi chọn trang phục thiếu tinh tế và cẩn trọng, cô gái này đã gặp phải trường hợp xấu hổ ngay trên phố.

Gió lớn khiến cô gái này bị tốc váy giữa đường.

Trên mạng xã hội Trung Quốc đang lan truyền đoạn video quay lại sự cố trang phục của một cô gái trên phố. Gió mạnh khiến chiếc váy mỏng màu đen của cô bị tốc lên, lộ nội y bên trong. Mặc dù cô đã mặc quần tất nhưng việc lựa chọn màu nội y nổi bật đã khiến cô trở nên kém duyên. Cư dân mạng không tỏ ý chê trách cô gái này bởi đây là tình huống không ai muốn, hoàn toàn không phải cố ý.

Được diện những chiếc váy là đặc quyền của phái đẹp nhưng điều này cũng khiến các cô gái không khỏi băn khoăn bởi đây là trang phục nguy hiểm, có thể khiến bạn "lộ hàng" bấy cứ lúc nào. Nếu không muốn rơi vào trường hợp tương như cô gái trên, phái đẹp cần suy nghĩ cẩn trọng khi mặc váy đặc biệt là lúc đi xe.

Không thiếu những trường hợp các cô gái bị tốc váy trên đường.

Một số tips trang phục bảo vệ bạn khi đi xe máy

- Sử dụng váy chống nắng

Giải pháp an toàn đó là lựa chọn những chiếc váy quây chống nắng dài đến mắt cá chân, giúp bạn không lo sợ bị tốc váy, hay váy bị co lên làm bạn hớ hênh. Trong trường hợp quên item này, các nàng nên chọn cho mình một chiếc váy dài quá gối thay vì những chiếc váy ngắn. Nhưng cũng không nên mặc váy dài được may bằng chất liệu mỏng dễ bị bay, tốc và quá rườm rà.

Những chiếc váy quây chống nắng là item quen thuộc được nhiều cô gái sử dụng khi mặc váy đi xe.

- Mặc quần bảo hộ

Ngoài ra, bạn cũng nên mặc quần bảo hộ bên trong váy. Đây là món đồ nhỏ nhưng có võ, giúp bạn tránh được việc lộ nội y. Sự lựa chọn an toàn là những chiếc quần ôm không viền, không ren, màu đen hoặc nude tùy thuộc vào trang phục bạn mặc, tuân theo nguyên tắc về sự ăn khớp màu sắc khi phối đồ.

Quần bảo hộ mặc bên trong váy giúp bạn yên tâm hơn không lo "lộ hàng".

- Dùng kẹp quần chống "lộ hàng"

Bên cạnh đó, các cô gái còn có thể sử dụng một phụ kiện khác là kẹp chống "lộ hàng". Thiết kế nhỏ gọn, tiện dụng hỗ trợ đắc lực cho phái đẹp khi diện váy ngắn đi xe. Tuy nhiên ở Việt Nam món đồ này chưa được phổ biến. Bạn không thể lường trước được những tình huống khó đỡ sẽ xảy ra, bởi vậy nên tự mình chuẩn bị kỹ càng để tránh sự cố hớ hênh.

Sử dụng kẹp chống lộ hàng cũng là một trong những cách để bảo vệ bạn.