Trào lưu làm đẹp ngực mới khiến mày râu "mắt chữ O, mồm chữ A"

(Dân Việt) Hãy đảm bảo các bậc phụ huynh sẽ không nhìn thấy bạn. Họ sẽ đau tim thật đấy!

Làm đẹp với nhũ đã khiến các tín đồ điên đảo suốt năm 2017 2017 xứng đáng được gọi là năm của...nhũ! Đi đâu người ta cũng thấy các cô nàng làm điệu với những hạt nhũ óng ánh màu sắc: rắc lên tóc, gắn lên mặt, dán vào môi... Những tưởng trào lưu làm đẹp với nhũ đã bị khai tử khi năm 2017 qua đi, nào ngờ sang năm 2018 này, những tín đồ của nhũ lại có thêm một hình thức biến tấu mới với chúng, độc đáo hơn, sinh động hơn, và cả thách thức hơn nữa! Xin được nói trước rằng trào lưu làm đẹp mới nhất với nhũ không dành cho những người yếu tim! Cũng cần phải nói thêm rằng, chắc chắn các bậc phụ huynh sẽ không hoan nghênh khi thấy cô con gái đáng yêu bé bỏng của mình thể hiện cá tính với những hạt màu sắc nhỏ li ti. Trào lưu làm đẹp ấy là gì mà dữ dội đến vậy? Xin thưa, đó là đính nhũ lên ngực! Nhưng trào lưu này giờ đã được nâng lên tầm cao mới, mạo hiểm và thách thức hơn Thoạt đầu, trào lưu này chỉ manh nha xuất hiện tại các lễ hội lớn như một cách thể hiện bản thân và khiến mình trở nên ấn tượng hơn giữa đám đông của các bạn trẻ. Song không rõ từ lúc nào, các quý cô nhận ra sự quyến rũ từ trào lưu này, và dần đưa nó lên một tầm cao mới. Nếu những người khởi xướng trào lưu lạ lẫm chỉ dừng lại ở việc mặc những trang phục kiệm vải, lấp ló khoe vòng 1 rồi gắn nhũ, gắn đủ thứ hạt màu sắc xung quanh cặp tuyết lê thì giờ đây, nhiều cô nàng táo bạo đến nỗi cởi phăng cả áo lót, rồi cứ thế trang trí hai bầu ngực của mình với toàn nhũ là nhũ. Cách đây vài tháng, một cô người mẫu đến từ Anh đã dũng cảm đi dạo khắp London với độc chiếc quần jeans cũng phần thân trên bỏ ngỏ, được che chắn chỉ bằng các hạt nhũ li ti. Rất nhiều người tỏ ra thích thú và còn xin chụp ảnh lưu niệm cùng cô nàng. Trên sàn diễn thời trang, ông lớn Saint Laurent cũng không thể cầm lòng mà đưa trào lưu này sánh đôi cùng các thiết kế của mình, dẫu còn rất e dè. Một cô mẫu thử nghiệm gắn nhũ lên ngực rồi đi quanh London Nhà mốt Saint Laurent dường như cũng bị trào lưu làm đẹp này hạ gục Còn bạn, bạn có đủ dũng cảm để thử thách mình với trào lưu làm đẹp có một không hai? Nhưng dù cho có dũng cảm đi chăng nữa, hãy đảm bảo các bậc phụ huynh sẽ không nhìn thấy hình bạn đang "quẩy" ở các lễ hội hay bất cứ nơi nào khác nhé! Họ sẽ đau tim thật đấy! Phải công nhận là đính thêm chút nhũ lên cơ thể khi đi "quẩy" sẽ khiến bạn cực kỳ nổi bật Song đính lên ngực, đặc biệt là lên toàn bộ vòng 1 mà bỏ qua cả bra thì quả là dũng cảm Ngày càng nhiều bạn trẻ áp dụng trào lưu làm đẹp này khi dự các lễ hội Hy vọng ba mẹ bạn sẽ không đau tim khi nhìn thấy con gái mình

