Tròn mắt với khả năng xoạc chân điệu nghệ của mỹ nhân Đài Loan

(Dân Việt) - Trước khi đến với nghề người mẫu, Anthia Mo là một dancer tài năng.

Anthia Mo đang là cái tên khá nổi trong cộng đồng mẫu gốc Á tại Boston, Mỹ. Cô mang trong mình dòng máu Đài Loan chính hiệu. Trước khi đến với nghề người mẫu, Anthia Mo là một dancer tài năng. Đó là lý do mà người đẹp không mất quá nhiều công sức trong việc mài giũa sắc vóc vì đã giữ cho mình thói quen tập luyện hà khắc từ nhỏ. Khiêu vũ giúp Anthia sở hữu dáng ba vòng cân đối dù chỉ cao khoảng 1m58. Những cú xoạc điệu nghệ của Anthia Mo khiến người ta không khỏi khâm phục dù cô đã không còn hoạt động như một vũ công chuyên nghiệp từ lâu. Anthia Mo thường khoe sự dẻo dai ở nhiều nơi. Các shoot hình thời trang của mỹ nhân gốc Đài cũng vì thế mà trở nên sinh động hơn hẳn. Quảng cáo nội y nhưng không quên khoe niềm đam mê khiêu vũ đã ăn sâu vào máu. Lý do Anthia Mo từ bỏ nghề khiêu vũ là do thu nhập thấp. Số tiền kiếm được hàng tháng từ nghề vũ công không đủ để cô trang trải cho cuộc sống vốn đắt đỏ tại Mỹ. Đó là lý do cô tìm đến nghề người mẫu như một cứu cánh. Nào ngờ, nghề mẫu cũng rất hợp với Anthia vì cô sẵn có thân hình đẹp cùng gương mặt biểu cảm. Ngoài tập khiêu vũ để giữ dáng vóc, người đẹp cũng rất tích cực đến phòng gym vì luôn hướng tới vẻ đẹp khỏe khoắn, đầy đặn. Không quá phồn thực như nhiều cô mẫu Âu Mỹ nhưng vẻ săn chắc, làn da màu mật ong của Anthia Mo cũng đủ làm rung động bao trái tim. Cô nàng rất thích tập tạ và boxing - đều là những bài tập giúp tăng cường sự săn chắc, linh hoạt cho cơ thể. Ngoài phòng tập và những khi không khiêu vũ, Anthia Mo thích nghe nhạc như một cách giải tỏa áp lực. Những bộ hình quảng cáo nội y, áo tắm của người đẹp gốc Đài luôn được đánh giá cao vì sự nhiệt tình cùng biểu hiện cực chuyên nghiệp của cô. Bơi lội và phơi nắng cũng giúp Anthia Mo có được làn da cùng số đo lý tưởng. Nhưng trên tất cả, nhảy múa vẫn cứ là niềm đam mê lớn nhất đời cô!

