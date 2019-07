Từ chuyện ra chợ thấy người băng kín mặt là bình thường đến hệ lụy thẩm mỹ

(Dân Việt) Không thể phủ nhận sự kỳ diệu mà phẫu thuật thẩm mỹ đem lại nhưng cũng chẳng nên nhắm mắt cho qua những hậu quả hiển hiện.

Khi bạn bị bắt nạt vì xấu, điều cần thiết là sửa mặt?

Với người Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ không phải là điều đáng xấu hổ hay cần phải che giấu. Trong tư duy của người Hàn, việc can thiệp “dao kéo” mang tính tích cực, được coi như một sự tái sinh để trở nên đẹp hơn và điều này sẽ mang lại cho họ hạnh phúc. Ảnh hưởng sau khi phẫu thuật thẩm mỹ rất rõ rệt. Nhiều người chia sẻ họ hài lòng với diện mạo hiện tại, khẳng định phẫu thuật thẩm mỹ giống như một liệu pháp chữa trị vết thương.

Phẫu thuật thẩm mỹ đồng nghĩa với tái sinh để có cuộc sống mới

Hầu hết những người từng tham gia chương trình phẫu thuật thay đổi cuộc sống mang tên "Let Me In" đều có chung quá khứ bị đối xử tệ bạc, bắt nạt do gương mặt không ưa nhìn nhưng sau khi phẫu thuật họ đã nhận được sự tôn trọng và ngưỡng mộ. Sắc đẹp là “vũ khí” trong xã hội đầy tính cạnh tranh ở Hàn Quốc và khi sở hữu nó người ta sẽ tự tin hơn để thể hiện chính mình.

Trước khi trở thành nữ diễn viên xinh đẹp của hiện tại Park Min Young đã từng nhờ đến phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi ngoại hình. Cô không che giấu việc mình đã chỉnh sửa khuôn mặt: “Tôi sẽ không phủ nhận những gì mình đã làm, cũng không thừa nhận những gì mình chưa làm. Tôi quả thực đã phẫu thuật thẩm mỹ”. Và ngoại hình ưa nhìn đã giúp cô nhận được sự chú ý của công chúng, là cơ hội để Park Min Young theo đuổi đam mê của mình.

Park Min Young được công nhận ở cả tài năng diễn xuất

Và sau đó là hàng loạt những cái tên khác như Lee Dae Hee, UEE, Go Hara,… không thể phủ nhận phẫu thuật thẩm mỹ đã mang lại hào quang thành công cho họ, trở thành người của công chúng, nhận được nhiều sự tán dương.

Phẫu thuật thẩm mỹ không chỉ là chìa khóa thành công với riêng người Hàn mà kể cả với những người mang mong ước thay đổi diện mạo đến xứ sở kim chi. Không thể không nhắc đến “hot girl phẫu thuật thẩm mỹ” Vũ Thanh Quỳnh. Cô chia sẻ, sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, cuộc sống của mình đã thay đổi chóng mặt. Vũ Thanh Quỳnh được mời làm người mẫu ảnh, dẫn chương trình, có thu nhập ổn định hơn nhờ việc tư vấn phẫu thuật thẩm mỹ.

Vũ Thanh Quỳnh trước khi phẫu thuật thẩm mỹ

Không chỉ cuộc sống mà cả tính cách của cô gái sinh năm 1992 cũng thay đổi. Trước kia cô không dám ngồi gần ai cũng chẳng dám cười nhưng hiện giờ Vũ Thanh Quỳnh tự tin với chính mình. Những điều trên chứng tỏ phẫu thuật thẩm mỹ đã trao cho con người những cơ hội mới, giúp cuộc sống của họ trở nên tốt đẹp hơn.

"Hot girl phẫu thuật thẩm mỹ" của hiện tại

Khủng hoảng danh tính cá nhân và hàng loạt hệ lụy

Nhưng phẫu thuật thẩm mỹ cũng là con dao hai lưỡi, ích lợi song song với tác hại. Dễ thấy nhất là vấn đề liên quan đến tài chính. Theo thống kê của Seoul TouchUp, sau khi cân đối và tổng hợp số liệu được các bệnh viện và phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ cung cấp, chi phí rẻ nhất là phẫu thuật mắt hai mí có giá 2000 USD (khoảng 46 triệu đồng), đắt nhất là chỉnh sửa khuôn mặt lên đến 55 000 USD (khoảng 1,3 tỷ đồng).

Số liệu được trang Seoul TouchUp tổng hợp

Với trường hợp Vũ Thanh Quỳnh, toàn bộ chi phí được đài thọ để phẫu thuật của cô lên đến 1,5 tỷ đồng chưa kể các khoản khác cho tiểu phẫu và làm đẹp da. Đây không phải là con số nhỏ mà bất cứ ai cũng có thể chi trả. Nhiều người rơi vào nợ nần, khủng hoảng tiền bạc chỉ để có tiền để phẫu thuật thẩm mỹ. Không chỉ vậy vẻ đẹp của phẫu thuật thẩm mỹ chỉ là nhất thời, cần một sự đầu tư dài hạn để duy trì, bởi vậy những con số sẽ gối lên nhau mà chất cao như núi.

Phẫu thuật thẩm mỹ là một quá trình đầu tư lâu dài

Tất nhiên không phải ca phẫu thuật nào cũng thành công, vẫn có những biến dạng sau khi thực hiện can thiệp “dao kéo”. Korea Times công bố số khiếu nại của các bệnh nhân hậu phẫu thuật thẩm mỹ về các ca xử lý hỏng trong năm 2013 tăng gấp đôi so với năm 2012. Trong một số ca phẫu thuật thon gọn mặt, biến chứng dễ thấy là tê liệt và hàng loạt các sự cố khác như mặt không đối xứng, sẹo, dịch chuyển cấy ghép, rối loạn chức năng cơ bắp hay phù nề thậm chí có người còn tử vong.

Không phải ca phẫu thuật thẩm mỹ nào cũng thành công

Không chỉ vậy tâm lý của người phẫu thuật thẩm mỹ cũng gặp phải vấn đề như khủng khoảng danh tính cá nhân. Điều này có thể hiểu theo hai nghĩa: thứ nhất người đó không còn sở hữu ngoài hình ban đầu sau khi phẫu thuật, mất đi nét riêng biệt, thứ hai họ gặp khó khăn trong việc xác định lại chính mình. Nhiều người đặt ra câu hỏi giờ mình là ai với khuôn mặt mới? Cũng có trường hợp nhiều người bị trầm cảm, lo lắng và hối hận vì quyết định chỉnh sửa gương mặt. Với những ca phẫu thuật không thành công, điều này càng trở nên nghiêm trọng.

Hình ảnh những cô gái ra ngoài với gương mặt băng bó

Sẽ ra sao khi con người sống trong một xã hội dùng ngoại hình để đánh giá. Mọi phẩm chất trước nhất đều quy về cái đep. Marie Lee, một nhân viên từng du học ở Anh trước khi về Hàn Quốc nói rằng: "Khi tôi tới buổi gặp gỡ với khách hàng, đồng nghiệp của tôi nói rằng tôi nên trang điểm nhiều hơn vì khách hàng sẽ muốn nói chuyện với một cô gái đẹp". Cả xã hội đều coi trong nhan sắc bên ngoài tất yếu vẻ đẹp bên trong sẽ không được quan tâm đúng mức. Cho dù bạn là một người tốt và có năng lực xuất sắc nhưng bạn không có ngoại hình ưa nhìn thì bạn cũng bị đảo thải. Và suy nghĩ lệch lạc ấy vẫn tiếp tục đeo bám cuộc sống của người dân Hàn Quốc.

Phẫu thuật thẩm mỹ lây lan toàn châu Á

Bất chấp những hậu quả của việc phẫu thuật thẩm mỹ, trào lưu "dao kéo" này không chỉ phổ biến ở Hàn Quốc mà cả Trung Quốc, Thái Lan cũng xuất hiện vô số những khuôn mặt băng bó, hàng loạt nhan sắc "nhựa" giống nhau. Đâu chỉ có học sinh trung học Hàn Quốc sau khi nhận giấy báo trúng tuyển đại học sẽ tiến thẳng đến phòng phẫu thuật thẩm mỹ mà hiện tượng này còn xuất hiện ở Trung Quốc. Theo thống kê, có khoảng 13 triệu người Trung Quốc thuộc thế hệ sinh sau năm 1900 đã đi phẫu thuật thẩm mỹ trong năm 2018. Thậm chí là đến những cơ sở không uy tín, cốt cũng chỉ muốn thay đổi ngoài hình. Theo Ủy ban Y Tế Quốc gia Trung Quốc, trong một chiến dịch kiểm tra bắt đầu từ tháng 5/2017 có 2772 trường hợp phẫu thuật chui bị xử lý.

Chen Siqi phẫu thuật thẩm mỹ ngay khi còn là sinh viên

Ngoài Hàn Quốc, Thái Lan cũng là "thiên đường" của phẫu thuật thẩm mỹ. Giá trị của ngành phẫu thuật thẩm mỹ ở đây từ 15 tỷ baht (478 triệu USD) trong năm 2010 đã tăng lên 20 tỷ baht (637 triệu USD) vào năm 2011. Và con số này tăng nhanh chóng mặt trong những năm tiếp theo. Ở đất nước chùa vàng, người ta cũng không coi phẫu thuật thẩm mỹ là điều sai trái. Rất nhiều chương trình truyền hình giúp thay đổi ngoại hình được thực hiện và phát sóng. Hội đồng Y tế nước này và các bác sĩ đã đề nghị chính phủ hỗ trợ để thúc đẩy Thái Lan trở thành một trong những trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ ở châu Á.

Ngoại hình của Wijitpraphorn Punbu thay đổi sau khi tham gia chương trình Let Me In bản Thái

Việt Nam cũng không nằm ngoài vòng xoáy phẫu thuật thẩm mỹ với rất nhiều bệnh viện, phòng khám mọc lên và số lượng người thay đổi diện mạo ngày càng tăng. Đặc biệt việc sửa sang nhan sắc không còn bị che giấu vì sợ lời đàm tiếu. Nhiều người công khai việc mình đã đi sửa lại khuôn mặt. Năm 2014, cái tên Vân Tokyo trở nên "hot" hơn bao giờ hết khi cô gái sinh năm 1989 này công khai toàn bộ quá trình "đập mặt xây lại" từ sửa mũi, làm cằm, đến nâng ngực,.. Sau đó cô vẫn tiếp tục thay đổi ngoại hình như sửa mũi, tiêm filler,... bởi vậy nhiều người gọi cô là "hot girl dao kéo".

Vân Tokyo tự tin xuất hiện với gương mặt băng bó

Phẫu thuật thẩm mỹ là con dao hai lưỡi, về mặt tích cực nó mang đến cuộc sống mới cho con người nhưng cũng kéo theo hàng loạt những tổn hại. Đâu chỉ ở riêng Hàn Quốc và các quốc gia khác những đang tiếp nhận phẫu thuật thẩm mỹ như một lẽ tất yếu.