Vì sao đôi chân Mai Phương Thúy được chấm điểm 10 theo khoa học?

(Dân Việt) Với đôi chân dài hơn 1 mét, thẳng tắp và không tỳ vết này, Mai Phương Thúy được xem là mỹ chân có đôi chân đẹp nhất Vbiz.

Hoa hậu Mai Phương Thúy.

Mai Phương Thúy vẫn luôn được mệnh danh là hoa hậu đẹp nhất trong các hoa hậu và cái tên luôn chiếm spotlight mỗi lần xuất hiện. Tính đến thời điểm nay cô đã có 12 năm đăng quang ngôi vị hoa hậu và không còn hoạt động trong showbiz nhiều nhưng mỗi “nhất cử, nhất động” của cô rất được người hâm mộ quan tâm.

Mai Phương Thúy ngoài nhan sắc thì còn gây ấn tượng bởi chiều cao đặc biệt. Tuy nhiên, có môt bật mí về chiều cao được Hoa hậu Việt Nam 2006 tiết lộ đó chính là: “Thực tế chỉ cao 1,79m nhưng ai cũng mặc định tôi phải cao 1,83m. Lý do là chân tôi quá dài so với tỷ lệ lưng, vòng 1 và vòng 3 lại khá to nên trông cao hơn thực tế là thế”.

Đôi chân được xem là đẹp nhất Việt Nam của hoa hậu họ Mai.

Mới đây, xuất hiện trong bộ ảnh mới, người đẹp sinh năm 1988 diện chiếc áo nỉ giấu quần, khoe đôi chân dài miên man. Xinh đẹp và gợi cảm là thế nhưng ít ai biết, Mai Phương Thúy luôn tự nhận mình có đôi chân hơi gầy. “Không biết nó là ưu hay nhược điểm của mình nhưng đôi chân của tôi khá gầy. May mắn là nó dài và thẳng, nên đo nhân trắc học tôi được 10 điểm”.

Theo lý giải của người đẹp, là một thí sinh từng thi hoa hậu cô đã phải trải qua vòng thi nhân sắc học hình thể khá khắt khe. Chỉ số nhân trắc được xác định thông qua các số đo: cao đứng, cao ngồi, cân nặng, vòng ngực, vòng eo, vòng mông, vòng cánh tay, vòng đùi... Trong đó, chân được kiểm tra 5 điểm chạm để xác định đôi chân thẳng đẹp. Cụ thể khi đứng trong tư thế 2 bàn chân khép vào nhau thì giữa hai đùi phải là đường kẻ chỉ, bắp chân, mắt cá chân, khớp ngón cái phải chạm nhau hay chân dài phải đi liền với mông cong, bắp chân cao, thuôn...

Trong trang phục áo giấu quần, Mai Phương Thúy tự tin khoe đôi chân dài hơn 1 mét.

"Chân dài" bình thường được người khác xem xét bằng mắt thường nhưng không hề biết, chân dài là một tỷ lệ chứ không phải số đo cụ thể. Công thức tính tỷ lệ đôi chân như sau: lấy chiều cao đứng trừ đi chiều cao ngồi, chia cho chiều cao ngồi nhân với 100. Nếu kết quả trên rơi vào khoảng 70-100, trong đó từ 70-84,9 là chân ngắn, 85 đến 89,9 là chân vừa, còn trên 90 là chân dài. Và đôi chân của hoa hậu Mai Phương Thúy là 92-93.

Trước tới nay, đôi chân của Mai Phương Thúy vẫn được nhiều người ca ngợi là đẹp nhất Việt Nam. Đôi chân thon dài thẳng tắp, nuột nà là một trong những điểm thu hút nhất của Hoa hậu Việt Nam 2006, giúp cô luôn nổi bật giữa dàn mỹ nhân ở mọi lúc, mọi nơi, trong mọi loại trang phục.

Hiểu được lợi thế cơ thể này, Mai Phương Thúy luôn biết cách khoe đôi chân dài hơn 1 mét của mình bằng trang phục khoe khéo được đôi chân “vạn người mê” này.

Đôi chân dài, thẳng tắp và không tỳ vết là vũ khí bí mật của mỹ nhân sinh năm 1988.

Cô dễ dàng chinh phục mọi loại trang phục với đôi chân cực phẩm này.

Với đôi chân thuộc dạng của hiếm này của Mai Phương Thúy, nhiều mỹ nhân Việt phải ao ước.