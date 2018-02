Vòng 3 đẹp như tuyệt tác của mỹ nhân này do đâu mà có?

Không được xếp vào hàng “chân dài” nhưng Kinsey Wolanski vẫn là một người mẫu ăn nên làm ra nhờ thân hình đẹp như tạc! Chỉ cao 1m65 nhưng vòng nào vòng nấy của Kinsey Wolanski đều khiến người ta mê mải. Người đẹp dành nhiều thời gian cho việc tập luyện nên sở hữu vòng hai nổi rãnh, vòng 1 và vòng 3 căng đầy. Vòng 3 được Kinsey Wolanski tiết lộ vừa là niềm tự hào, vừa là vũ khí giúp cô thu hút rất nhiều fan hâm mộ. Vòng 3 với số đo 92cm của mỹ nhân xứ cờ hoa có thể gọi là “tuyệt tác” bởi sự đầy đặn, căng tròn. Kinsey Wolanski mô tả về mình như sau: Không hình xăm, không silicone. Điều đó chứng tỏ vẻ đẹp của cô hoàn toàn tự nhiên! Để có được vòng 3 tuyệt mỹ, người mẫu 21 tuổi thường tập lunge và squat với tạ. Cô cũng kết hợp chạy bộ, cưỡi ngựa những khi rảnh rỗi. Ngoài ra, Kinsey Wolanski cũng bật mí bí quyết để sở hữu những bức ảnh lột tả được đường cong như tạc nằm ở việc chọn lựa góc chụp, ánh sáng. Vòng 3 của cô rất đẹp nhưng nhờ có góc chụp hợp lý và biết cách tạo dáng, trông nó càng như “khủng” hơn. Với Kinsey Wolanski, định nghĩa “sexy” là khi được mặc những bộ trang phục ôm sát và mang giày cao gót. Đó là khoảnh khắc cô cảm thấy tự tin nhất vì chiều cao của Kinsey Wolanski được cho là khá hạn chế trong nghề người mẫu. Người đẹp đang tìm kiếm một người bạn trai hài hước, tự tin và có khả năng lái xe thiện nghệ! Cô cảm thấy một anh chàng điều khiển xe giỏi rất “ngầu” và chắc chắn sẽ rất lãng mạn!

