Vòng eo nổi múi đáng ghen tị của cô vũ công Malaysia

(Dân Việt) 20 phút là thời gian Cathryn Lee ưu tiên mỗi ngày cho phòng tập.

Cathryn Lee là một trong những nữ nghệ sĩ đa tài bậc nhất Malaysia. Cô sở hữu gương mặt nhỏ nhắn, ăn hình cùng hình thể đẹp miễn chê không chút mỡ thừa. Với cân nặng 47kg cùng chiều cao 1m68, Cathryn Lee được cho là khá gầy nếu chỉ nhìn vào những chỉ số ấy. Nhưng khi ngắm cô miệt mài trong phòng gym và vòng eo nổi múi của cô, không ai còn phàn nàn chuyện gầy béo với cô nàng nữa. Vừa là một nghệ sĩ dương cầm, vừa là một người mẫu và vũ công ballet nên chuyện giữ dáng đối với Cathryn vô cùng quan trọng. Song cô không thường không tập trong thời gian quá dài mà kết hợp nhiều bài tập cùng lúc và tập với cường độ cao. 20 phút là thời gian Cathryn Lee ưu tiên mỗi ngày cho phòng tập. Trong khoảng thời gian này, dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên thể hình, nàng vũ công xinh đẹp sẽ tập phối hợp nhiều bài tập, nhiều dụng cụ tập khác nhau để đạt được kết quả cao nhất. Tiêu mỡ, tăng cơ và một thân hình chắc khỏe là mục tiêu hàng đầu của Cathryn Lee thay vì chuyện cân nặng. Ngoài tập gym, múa ballet, Cathryn Lee cũng chia sẻ chế độ ăn uống lành mạnh với nhiều rau xanh, hoa quả và các loại hạt. Cô thích ăn các món ăn tự chế biến tại nhà thay vì ăn ngoài tiệm để đảm bảo vệ sinh. Dù ít cân nhưng 3 vòng của Cathryn Lee vẫn khiến người ta mê mẩn, nhất là ở góc chụp nghiêng. Thân hình mảnh mai và săn chắc giúp Cathryn tự tin mặc đẹp tất cả các thiết kế dành riêng cho vũ công cũng như các thiết kế nội y, đồ bơi mà cô thường nhận lời quảng cáo. Người đẹp từng xuất hiện trên tạp chí đàn ông GQ ấn phẩm Trung Quốc. Body không một gram mỡ thừa của Cathryn Lee chắc chắn sẽ là mục tiêu phấn đấu của không ít chị em.

