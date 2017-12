Xăm toàn chỗ độc khiến mỹ nhân gốc Á gợi tình gấp bội

(Dân Việt) Người mẫu Tiana chắc chắn sẽ giảm đi một nửa độ gợi cảm nếu không còn sở hữu chỗ hình xăm kia nữa.

Người đẹp lai Việt - Campuchia Rosett không có nhiều sự lựa chọn về trang phục nếu muốn khoe triệt để các hình xăm trên cơ thể. Lý do là bởi những hình xăm của cô ngự trị toàn những vị trí hiểm hóc. Muốn khoe trọn các hình xăm rải rác từ cổ, hông đến đùi, mỹ nhân lai Việt - Pháp - Hàn buộc phải cậy nhờ đến các thiết kế nhỏ xíu như nội y, bikini. Tương tự như với người mẫu Julie Kha, cô khiến người ta thêm tò mò bởi những hình xăm tuy nhỏ nhưng đầy khiêu khích. Gương mặt Á châu vốn không quá nổi trội nhưng nhờ những hình xăm này, Julie Kha phần nào được ưa chuộng hơn ở thị trường Mỹ. Ngoài hình xăm ở hai bên cánh tay, không có hình xăm nào trên cơ thể cho phép người mẫu gốc Á Elizabeth ăn vận kín đáo. Thật may, gợi cảm là tôn chỉ hàng đầu của mỹ nhân gốc Á khi lựa chọn nghề người mẫu. Sở hữu hình xăm trải dọc từ mạng sườn tới tận hông khiến người mẫu Chelley càng thêm bốc lửa dù vốn dĩ phong cách của cô đã không lấy gì làm hiền lành! Người mẫu có biệt danh Kitty không ngại chụp nude hoặc bán nude vì cô cực kỳ tự hào về những hình xăm của mình. Mỹ nhân lai Pháp Việt Gina Suicide không chỉ ăn vận cực đốt mắt, mà còn sở hữu bộ hình xăm cực “độc” không phải quý cô nào cũng dám thực hiện. Người đẹp thường chọn trang phục hở lưng và chụp từ đằng sau những mong phô diễn loạt hình xăm hiểm cùng cá tính có một không hai. Cô mẫu gốc Á này thật biết cách khiến người ta no con mắt bởi những cả trang phục, cách tạo dáng lẫn những hình xăm không thể hiểm hóc hơn. Người mẫu Chaille Kim không ngại cởi áo để khoe hình xăm cực công phu sau lưng. Nếu cô cứ mặc kín mít, mọi người sẽ khó có cơ hội được chiêm ngưỡng tuyệt tác trên lưng người đẹp.

