Ý kiến trái chiều của Thanh Bi, Ngân 98... về "Quốc tế thả rông"

(Dân Việt) Thanh Bi ủng hộ ngày quốc tế không mặc áo lót. Tuy nhiên, Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Lê Thu Trang cho rằng nó không phù hợp ở Việt Nam.

Hình ảnh hưởng ứng ngày Quốc tế không mặc áo lót của Rihanna năm 2014

Trong một năm, có 2 ngày thế giới kêu gọi phụ nữ không mặc áo lót. Đó là ngày 13.10 - National No Bra Day (Quốc tế không mặc áo lót) và 9.7 - Free your breast (Hãy "thả rông vòng 1"). 2 ngày này nhắc nhở phái đẹp hãy cởi bó chiếc áo lót của chính mình và để vòng 1 tự do trong suốt 24 tiếng.

Nhiều nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng, việc mặc áo lót quá chật hoặc trong suốt một thời gian dài có thể gây tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư vú. Nhiều chị em hiện nay vẫn giữ thói quan mặc áo lót hơn 10 tiếng/ ngày làm ảnh hưởng xấu tới sức khỏe vòng 1. Chính vì vậy, ngày Quốc tế không mặc áo lót ngày càng nhận được nhiều sự ủng hộ, hưởng ứng của phụ nữ. Đặc biệt là từ những ngôi sao Hollywood, ví như người mẫu Kendall Jenner, Bella Hadid, Rihana, Miley Cyrus, Selena Gomez...

Kendall Jenner mặc mốt "thả rông" ở nhà, ra phố đến đi dự sự kiện

Còn ở Việt Nam thì sao? Ngày Quốc tế không mặc áo lót liệu có phù hợp? Các người đẹp Việt đưa ra nhiều ý kiến trái chiều về ngày này.

Diễn viên Thanh Bi cho rằng: "Chúng ta nên hưởng ứng ngày này nhưng cần tinh tế lựa chọn trang phục. Phải xét tới hoàn cảnh đi đâu, làm gì để không mặc quá lố. Thả rông nhưng không phản cảm sẽ giúp bạn có một ngày Quốc tế không áo lót thú vị. Mặc vest không nội y là một gợi ý thú vị. Những ai có vòng 1 đẹp chắc sẽ rất thích ngày này."

Thanh Bi ủng hộ ngày Quốc tế không mặc áo lót

Người đẹp Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Bùi Lý Thiên Hương cũng đồng tình với Thanh Bi. Cô nói: "Tôi thấy ngày này khá phù hợp ở Việt Nam. Đó là ngày giúp tất cả phụ nữ Việt Nam chúng ta hiểu rằng: Khi chúng ta mặc áo lót quá lâu trong ngày, thậm chí cả khi đi ngủ thì sẽ làm hại đến sức khoẻ. Chúng ta có thể diện những bộ đồ may sẵn lót ngực hoặc bằng chất liệu vải dày dặn để tránh hớ hênh mà vẫn không cần áo lót. Và chúng ta hãy hạn chế mặc chúng khi không cần thiết để cơ thể được thoải mái hơn. Như tôi chẳng hạn, tôi không bao giờ mặc áo lót đi ngủ."

Bùi Lý Thiên Hương lựa chọn mặc trang phục may liền lót ngực để thoải mái hơn

Còn Ngân 98 - cô gái tự nhận "có thù" với áo lót, cực kỳ ủng hộ ngày "Quốc tế thả rông". Tuy nhiên, điều này khiến cô gặp phải nhiều chỉ trích, chê bai. Ngân 98 từng chia sẻ: "Nếu như ở các nước phát triển, phụ nữ không mặc áo ngực được xem là việc bình thường thì ở Việt Nam vẫn còn rào cản. Ngân thường xuyên bị nhận xét là kém duyên, thậm chí chỉ trích dữ dội vì quan niệm cái đẹp của phụ nữ Việt Nam thường chỉ gói gọn trong từ kín đáo."

Ngân 98 tự nhận "có thù" với áo lót, thích nhất mốt không nội y

Trái ngược với những ý kiến trên, Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Lê Thu Trang cho rằng ngày Quốc tế không mặc áo lót chưa thực sự phù hợp ở Việt Nam. Cụ thể, cô nàng cho hay: "Tôi cho rằng, ngày này không phù hợp ở Việt Nam. Vì nước ta còn nặng về các quan niệm phương Đông, phụ nữ phải ăn mặc kín đáo. Nó phá đi nét duyên dáng, e ấp của tà áo việt. Lấy ví dụ như những hoa khôi, hoa hậu hay người đẹp ăn mặc gợi cảm quá đà đều bị lên án. Nếu vào ngày Quốc tế không áo lót, tôi sẽ chọn trang phục cắt cúp sao cho tôn lên vòng 1 mà vẫn kín đáo và duyên dáng."

Lê Thu Trang lọt Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017