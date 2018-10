Cấm đường Giải Phóng - Ngọc Hồi, xe Bắc Nam đi đường nào?

(Dân Việt) Trong 2 ngày Quốc tang nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười (ngày 6 - 7.10) đoạn đường Giải Phóng, Ngọc Hồi, Ngũ Hiệp sẽ hạn chế các phương tiện giao thông.

Trong 2 ngày Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười có 10 tuyến đường cấm triệt để các phương tiện giao thông lưu thông và gần 20 tuyến đường hạn chế xe cộ qua lại.

Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười có 10 tuyến đường cấm các phương tiện giao thông lưu thông.

Ảnh minh họa.I.T

Để đảm bảo an ninh, an toàn và giao thông thông suốt, phục vụ Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Công an TP Hà Nội vừa có phương án phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện trong diện hạn chế, diện tạm cấm.

Đối với tuyến đường cửa ngõ Thủ đô là Giải Phóng, Ngọc Hồi, Ngũ Hiệp thời gian từ 6h30 đến 12h ngày 7.10 sẽ hạn chế các phương tiện lưu thông.

Vì vậy, các xe phương tiện giao thông trong diện hạn chế, tạm cấm từ Quốc lộ 5 đi các tỉnh phía Nam theo Quốc lộ 1B qua cầu Vĩnh Tuy, Thanh Trì.

Xe từ các hướng qua cầu Thanh Trì; cầu Vĩnh Tuy theo đường Minh Khai - Tam Trinh, đến Pháp Vân đi theo Quốc lộ 1B hoặc ngược lại từ Quốc lộ 1B qua cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy đi các hướng.

Xe từ tỉnh phía Nam đi các tỉnh phía Bắc theo tuyến: Quốc lộ 1B, đến nút giao Pháp Vân đi đường vành đai III trên cao, Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, cầu Thăng Long, đi các tỉnh phía Bắc. Hoặc xe có thể đi từ Quốc lộ 1B rẽ đường dẫn tỉnh lộ 427, đến ngã 3 Thường Tín rẽ trái theo đi tỉnh lộ 427 - Cienco 5 - Phúc La, Văn Phú - Lê Trọng Tấn - Đại lộ Thăng Long, đi các hướng đến các tỉnh phía Bắc, Tây Bắc.

Sáng mai, 6.10 sẽ diễn ra lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Nhà tang lễ Quốc gia.