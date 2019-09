12 năm như một, iPhone vẫn có sức hút với hàng triệu tín đồ

(Dân Việt) Hơn một thập kỷ, người hâm mộ vẫn xếp hàng dài trước cửa hàng Apple Store để mua iPhone mới, thể hiện vị thế của Apple luôn vững chãi qua thời gian.

Video về bộ ba iPhone 2019.

Giữa hàng tỷ người dùng smartphone trên thế giới,vẫn có hàng triệu người là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Apple trong hơn 10 năm nay. Họ sở hữu MacBook Pro, iPad và iPhone, chưa bao giờ sử dụng PC Windows hoặc Android. Những người này hoàn toàn có thể bỏ qua cả tá ứng dụng Android tiện ích khác chỉ để sử dụng các ứng dụng tốt mặc định của Apple. Và họ luôn cố chấp cho rằng camera iPhone là tốt nhất.

Hình ảnh hàng trăm người xếp hàng mua iPhone 11 trước một cửa hàng Apple Store tại Đức.

Vào buổi ra mắt bán lẻ iPhone 11 và iPhone 11 Pro ở Sydney, chỉ khoảng 8 giờ sáng, đã có khoảng 100 người xếp hàng. Tại New York, khoảng 600 người xếp hàng gần cửa hàng Fifth Avenue hàng đầu của Apple. Mọi người vẫn xếp hàng hàng giờ, đôi khi nhiều ngày, để có được một chiếc điện thoại dù họ có thể dễ dàng đặt hàng trực tuyến.

Bộ ba iPhone 11, iPhone 11 Pro Max và iPhone 11 Pro (từ trái sang).

Có không ít người đã xếp hàng chờ đợi trong năm giờ, từ 3 giờ sáng, trong thời gian đó, cả hàng dài chờ đợi có đủ những hạng người. Theo tìm hiểu, có những người đã phải cắm trại 11 ngày để lấy những chiếc iPhone 8 đầu tiên vào năm 2017. Ở New York, người đầu tiên xếp hàng để mua iPhone 11 là từ 6 giờ chiều hôm trước đó.

Đối với những người hâm mộ khó tính của Apple, việc xếp hàng hàng giờ (hoặc ngày) đã trở thành thói quen của mỗi lần ra mắt iPhone kể từ năm 2007. Hàng trăm người xếp hàng ở New York, London và một vài thành phố lớn khác cho iPhone đầu tiên. Không lâu sau, nó đã trở thành một hiện tượng trên toàn thế giới. Tháng 9 có nghĩa là iPhone mới và iPhone mới có nghĩa là đám đông bên ngoài Apple Store.

iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max đều có 3 camera sau.

Đây rõ ràng là một hiện tượng mà bạn không thể thấy với bất kỳ sự ra mắt điện thoại nào khác. Với những fan hâm mộ “Nhà Táo”, đây là biểu tượng của lòng trung thành tuyệt đối và họ sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Nhiều người dùng đã đăng tải video các nhân viên Apple Store vỗ tay trong lễ kỷ niệm khi chủ sở hữu iPhone 11 đầu tiên của Sydney đi ra ngoài Cửa hàng.

Rõ ràng, người dùng vẫn hoàn toàn có thể sở hữu iPhone 11 mà không cần phải xếp hàng hay “chầu chực” ở Apple Store. Là những người đam mê công nghệ, người dùng có thể nhận được chúng một cách an toàn thông qua các giao dịch trực tuyến. Hầu hết mọi người xếp hàng vì truyền thống, đã làm như vậy từ những năm đầu iPhone, vì nghi thức hoặc chỉ để trải nghiệm.

iPhone 11 chỉ có camera sau kép.

Điều này liệu có cần thiết và kỳ lạ không? Tất nhiên là có. Con người có thể sẵn sàng làm những việc không cần thiết và kỳ lạ nếu họ thực sự say mê. Nếu bạn không quan tâm đến xe hơi, vì vậy việc chi 100.000 USD cho một chiếc dường như không cần thiết và kỳ quặc. Do đó, iFan hoàn toàn có thể chọn cách nào đó thể hiện tình yêu của mình.

Khả năng chụp ảnh được cải thiện rõ rệt.

Ngày nay kích thước màn hình tương tự nhau, công nghệ camera cũng đã có trên các ứng dụng tiên tiến và bên thứ ba như Facebook, Instagram và Twitter thống trị thời gian của người dùng. Do đó, khi so sánh iPhone 11 Pro với Samsung Galaxy Note 10+, chúng đều ngang nhau. Điều này đặc biệt đúng khi so sánh iPhone với thiết bị Pixel chạy Android thuần túy. Bỏ qua giao diện người dùng của bên thứ ba như OneUI của Samsung hay EMUI của Huawei, Android thuần túy là hệ điều hành duy nhất có thể cạnh tranh với độ trơn tru của iOS.

Chụp đêm với Night Mode.

Một số điện thoại có thể có camera tốt hơn một chút, số còn lại có pin lâu hơn một chút. Dù sao thì smartphone cao cấp luôn là những thiết bị tuyệt vời, vì vậy không có gì phải bàn cãi. Mặt khác, đối với nhiều người, câu hỏi bây giờ không phải là Android so với Apple, đó là điện thoại 499 USD (tương đương 11 triệu đồng) hay điện thoại 999 USD (khoảng 23,23 triệu đồng).

Thiết kế mặt trước của loạt iPhone 11 không có thay đổi.

Nếu những fan hâm mộ Android và iOS ngồi chung một bàn, có thể họ sẽ la hét lớn với nhau, thật khó để hòa giải được cuộc tranh cãi này. Giờ đây, khi chính trị, phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính hoặc bất cứ xung đột nào đó tương tự đều có khả năng gây ra mâu thuẫn, việc tôn trọng nền tảng còn lại là điều cơ bản nhất.

Hãy cứ để cho các iFan xếp hàng. Hãy để họ cực kỳ phấn khích về một chiếc iPhone mới – ngay cả khi chiếc iPhone mới chỉ sử dụng thiết kế lặp đi lặp lại hơn là đại tu.