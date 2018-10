Bạn có nên chi tiền nâng cấp từ iPhone SE lên iPhone XR?

(Dân Việt) Apple không phát hành bản cập nhật của iPhone SE, vì vậy nếu đang sử dụng iPhone SE 4 inch cũ, đây là thời gian để suy nghĩ nâng cấp lên iPhone XR.

iPhone XR không phải là sản phẩm kế nhiệm iPhone SE. Đó là vì máy có màn hình 6,1 inch lớn hơn nhiều. Nó cũng đắt tiền hơn và sử dụng thiết kế tương tự các sản phẩm cao cấp. Vì vậy bạn có nên nâng cấp không?

iPhone XR sẽ là lựa chọn sáng giá nếu bạn muốn đổi đời iPhone SE?

Viền mỏng, màn hình lớn

Với màn hình 4 inch nhỏ và viền lớn xung quanh, thiết kế của iPhone SE chắc chắn sẽ lỗi thời. Trong khi đó iPhone XR đi kèm màn hình 6,1 inch Retina độ phân giải cao hơn, 1.792 x 828 pixel so với 1.136 x 640 pixel trên SE, và độ sắc nét cao hơn.

Tuy nhiên màn hình lớn trên iPhone XR đi kèm với kích thước lớn hơn, khiến nó cao hơn đáng kể so với iPhone SE (150,9 mm và 123,8 mm). Tương tự, độ rộng iPhone XR là 75,7 mm lớn hơn nhiều so với 58,6 mm của SE. Nó cũng nặng 194 gram so với 113 gram của iPhone SE.

Sự gia tăng lớn về kích thước này có nghĩa là người dùng iPhone SE có thể thấy iPhone XR hơi quá lớn và gặp khó khăn khi sử dụng nó - mà đó là toàn bộ lý do khiến người dùng chọn iPhone SE trước đây. Tuy nhiên, một khi đã vượt qua rào cản này, iPhone XR là một nâng cấp tuyệt so với iPhone SE về mọi cách có thể.

iPhone XR có các tấm kính ở trước và sau, trong khi khung được làm bằng nhôm. Kính bền hơn so với những gì Apple sử dụng trên iPhone SE và thiết kế viền mỏng cung cấp một cái nhìn tương lai hơn và cao cấp hơn. Ưu điểm của thiết kế đó mang lại cho iPhone XR khả năng sạc không dây và đạt chuẩn chống thấm nước IP67 - vốn thiếu sót trên iPhone SE. iPhone XR cũng có sẵn với 6 mùa sắc khác nhau, trong khi iPhone SE có sẵn với 4 màu.

Giá iPhone XR sẽ cao hơn nhiều so với iPhone SE.

Hiệu suất

iOS 12 mang lại những cải tiến hiệu suất đáng chú ý, đặc biệt trên các thiết bị iOS cũ hơn, nhưng điều đó không làm thay đổi thực tế rằng chip A9 bên trong iPhone SE cũ. iOS 12 có thể đã quản lý để cải thiện hiệu suất của iPhone SE đến một mức độ nhất định nhưng thiết bị rõ ràng đang chạy với tốc độ thấp.

Trong khi đó, chip Bionic A12 bên trong iPhone XR là một chip tuyệt đối với 6,9 tỷ bóng bán dẫn, một nơ-ron engine 8 lõi, bộ vi xử lý 6 lõi và một GPU lõi tứ tùy chỉnh của Apple. Ở mức tối thiểu, iPhone XR có thể chạy trơn tru tất cả các ứng dụng và trò chơi iOS nặng đòi hỏi trong 2-3 năm tới.

Máy ảnh TrueDepth, Face ID

Đây là lĩnh vực mà iPhone XR cung cấp một nâng cấp lớn trên iPhone SE. Sản phẩm đi kèm máy ảnh FaceTime HD 1,2 MP, trong khi iPhone XR đi kèm với máy ảnh TrueDepth 7 MP. Ngoài bước nhảy ở độ phân giải, camera phía trước trên iPhone XR sử dụng cảm biến mới hơn và nâng cao đáng kể, mang lại độ tương phản và dải màu động tốt hơn.

iPhone SE chỉ có camera selfie đơn giản hơn nhiều so với TrueDepth của iPhone XR.

Hệ thống camera TrueDepth cũng cho phép iPhone XR cung cấp tính năng Smart HDR cho ảnh selfie, Portrait Lighting, ổn định video điện ảnh, dải động mở rộng cho video được quay ở tốc độ tối đa 30 khung hình/giây và hỗ trợ Animoji/Memoji. Tất cả các tính năng này bị thiếu trên iPhone SE.

Trong khi iPhone SE có Touch ID, thiết kế nhỏ gọn của iPhone XR có nghĩa là nó dựa trên Face ID được thực hiện bởi hệ thống camera TrueDepth của nó. Face ID chắc chắn tiện lợi hơn Touch ID, mặc dù nó hơi chậm hơn và không hoạt động đáng tin cậy như công nghệ sau.

Camera sau

iPhone SE và iPhone XR đều đi kèm với một máy ảnh ống kính đơn 12 MP ở phía sau, nhưng đừng bị lừa bởi độ phân giải. Máy ảnh 12 MP của iPhone XR có khẩu độ f/1.8 rộng hơn, cảm biến mới hơn và lớn hơn với kích thước điểm ảnh 1,4 micromet và hỗ trợ chống rung quang học (OIS) cho phép chụp ảnh tốt hơn đáng kể so với iPhone SE. Ngoài ra mặc dù máy ảnh ống kính đơn, iPhone XR có thể chụp ảnh chân dung cùng với Portrait Lighting. Nó cũng có Smart HDR để cải thiện màu sắc và độ tương phản.

Ngay cả khi quay video, iPhone XR vượt trội so với iPhone SE vì nó có khả năng quay video 4K ở tốc độ 60 khung hình/giây với âm thanh nổi. Ngoài ra, nó có ổn định video điện ảnh, mở rộng phạm vi năng động và có khả năng ghi video slow-motion tốt hơn. Nhìn chung máy ảnh 12 MP trên iPhone XR là một bước tiến lớn khi so sánh với iPhone SE.

Cũng có camera đơn 12 MP ở phía sau nhưng thông số máy ảnh của iPhone SE kém hơn nhiều so với XR.

Kết nối

Với iPhone XR, bạn sẽ nhận được tốc độ LTE nhanh hơn, phạm vi và trải nghiệm Bluetooth tốt hơn, cũng như tốc độ Wi-Fi nhanh hơn. Nó cũng có hỗ trợ dual-SIM để bạn có thể kết nối với hai mạng cùng lúc trên thiết bị, mặc dù nhà cung cấp dịch vụ của bạn phải có hỗ trợ eSIM cho cùng một thiết bị. Kết nối nhanh hơn có vẻ không phải là một vấn đề lớn nhưng nó sẽ có tác động tích cực đến hiệu suất tổng thể về cách bạn sử dụng thiết bị của mình hàng ngày. iPhone SE đi kèm với một jack cắm tai nghe 3,5 mm mà iPhone XR thiếu.

Thời lượng pin

Nếu đã sẵn sàng chấp nhận kích thước của iPhone XR, bạn sẽ được thưởng một thời lượng pin rất dài. iPhone XR cung cấp lên đến 25 giờ nói chuyện, cao hơn 11 giờ so với iPhone SE. Nó cũng cung cấp 15 giờ sử dụng internet và tối đa 16 giờ phát lại video, tất cả đều đáng chú ý hơn so với những gì mà iPhone SE cung cấp.

Thậm chí tốt hơn, iPhone XR hỗ trợ sạc nhanh, có nghĩa là nó có thể được sạc tới 50% chỉ trong 30 phút. Thêm vào đó, nó có sạc không dây theo chuẩn Qi.

Giá bán

iPhone XR có giá 749 USD (17,5 triệu đồng) cho phiên bản 64 GB, và 799 USD (18,65 triệu đồng) cho phiên bản 128 GB. Chắc chắn, nó không phải là rẻ như iPhone SE nhưng cung cấp nhiều tính năng mới để biện minh cho giá nâng cấp. Ngoài ra với iPhone XR, bạn sẽ lại được hỗ trợ thêm tối thiểu trong 2-3 năm tới.

Nhìn chung, có rất nhiều ý nghĩa để nâng cấp lên iPhone XR từ iPhone SE nếu bỏ qua kích thước. Nếu không chắc chắn về việc nâng cấp, trước tiên bạn nên kiểm tra iPhone XR tại một cửa hàng Apple trước khi quyết định. Nếu nghĩ rằng iPhone XR sẽ trở nên quá lớn, bạn có thể xem xét chiếc iPhone XS 5,8 inch có giá cao hơn so với iPhone XR nhưng cung cấp một chất lượng thiết kế cao cấp hơn trong một kích thước nhỏ hơn một chút.