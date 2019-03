Bất chấp chỉ trích, Huawei tiếp tục chiến dịch PR toàn diện

(Dân Việt) Huawei đã thực hiện rất nhiều nỗ lực tiếp thị khác nhau nhằm thu hút sự chú ý tích cực cho người tiêu dùng.

Nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc Huawei đã tiếp tục một chiến dịch PR lớn, kéo dài hàng tuần - một nỗ lực bao gồm chạy các quảng cáo nổi bật trên một số tờ báo lớn của Mỹ về câu chuyện của công ty và nói chuyện trực tiếp với người tiêu dùng.

Huawei đang muốn lấy lòng người tiêu dùng Mỹ thông qua hoạt động tiếp thị mạnh mẽ.

Huawei đã mua các trang quảng cáo nổi bật và toàn trang trong các ấn phẩm The Washington Post đến New York Times, Wall Street Journal và USA Today, cũng như Politico và The Los Angeles Times. Những độc giả đã xem qua các quảng cáo được khuyến khích không tin tất cả những gì mà chính phủ nói về công ty và rằng họ muốn công chúng Mỹ hiểu rõ hơn về công ty mình.

Đó là một động thái phòng thủ từ công ty nhằm mục tiêu lâu dài đó là đánh bại Samsung để trở thành nhà sản xuất smartphone hàng đầu thế giới. Mục tiêu của Huawei đang bị ảnh hưởng bởi sự thù địch công khai chống lại công ty từ các quan chức Mỹ, những người tin rằng Huawei chỉ là một “cánh tay” của chính phủ Trung Quốc. Các quan chức Mỹ cũng đã thực hiện một số cáo buộc hình sự nhằm vào gã khổng lồ công nghệ của Trung Quốc.

Để chống lại điều đó, Huawei đã thực hiện một loạt hành động, bao gồm một cuộc phỏng vấn hiếm hoi kéo dài gần nửa giờ với nhà sáng lập Huawei và CEO Ren Zhengfei. Nội dung phỏng vấn được phát sóng gần đây trên Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) do nhà nước kiểm soát. CEO công ty cũng tham gia vào một cuộc phỏng vấn với các phóng viên Anh và Mỹ - những hành động rất hiếm khi xảy ra.

Như ghi chú từ Bloomberg, trong cuộc phỏng vấn với CCTV, Zhengfei đã cố gắng tỏ ra không bị ảnh hưởng bởi tất cả các nhận xét tiêu cực mà công ty ông gặp phải trong những tháng gần đây. Ông mỉm cười và thừa nhận rằng bộ phận quan hệ công chúng của Huawei đã yêu cầu mình làm điều này và rằng xem bản thân mình phải làm cho khách hàng và 180.000 nhân viên tại công ty hiểu hơn về Huawei, gắn kết với nhau và giúp hãng vượt qua thời điểm khó khăn này.

Mate X là một trong những sản phẩm ấn tượng mà Huawei muốn quảng bá đến công chúng.

Trong các quảng cáo trên báo Mỹ chạy trong những ngày gần đây, Huawei nhấn mạnh nhiều nỗ lực nhân đạo mà công ty theo đuổi như cứu trợ thảm họa ở các quốc gia như Indonesia. Dĩ nhiên, công ty cũng phản đối lại những cáo buộc từ chính phủ Mỹ liên quan đến cáo buộc công ty vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Iran.

Huawei dường như cũng đang tiếp cận các nhà báo chọn lọc của Mỹ để cung cấp chuyến tham quan các cơ sở công ty ở Trung Quốc, bao gồm toàn bộ chi phí chuyến đi.

Về phần mình, Huawei cũng thực hiện những chiến lược kinh doanh mạnh bạo như thường lệ bất chấp những vấn đề cáo buộc từ chính phủ Mỹ, bao gồm cả việc Giám đốc tài chính Mạnh Vãn Chu bị bắt giữ tại Canada vào tháng 12 năm ngoái theo lệnh từ Mỹ. Chẳng hạn công ty đã giới thiệu mẫu smartphone màn hình gập Mate X tại MWC với vẻ ngoài hết sức ấn tượng.