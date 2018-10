Chất lượng máy ảnh iPhone XR có đáng để bạn lưu tâm?

(Dân Việt) iPhone XR của Apple có cùng máy ảnh góc rộng như iPhone XS và XS Max nhưng rẻ hơn một trong hai điện thoại đó.

Nếu đang quyết định giữa iPhone XR và XS (máy ảnh của Max có cùng thông số kỹ thuật và tính năng giống như XS), bạn có thể tự hỏi liệu có bất kỳ sự khác biệt nào trong máy ảnh giữa chúng hay không. Hãy tìm hiểu nội dung trong bài viết. iPhone XR là thành viên iPhone 2018 duy nhất đi kèm hệ thống camera đơn ở mặt sau. Đầu tiên, dưới đây là những điểm giống nhau giữa iPhone XR và XS: - Cả 2 đều có cùng một máy ảnh góc rộng 12 MP (26mm ở f/1.8) với tính năng chống rung quang học cho ảnh và video. - Camera TrueDepth 7 MP phía trước khẩu độ f/2.2 với chức năng ổn định hình ảnh khi quay phim 1080p và 720p. - Video độ phân giải cao đến 4K (24, 30 và 60 fps) với tính năng quay phim stereo. - HDR thông minh - cách xử lý hình ảnh HDR mới của Apple. Điều đó có vẻ như rất nhiều điểm chung. Cả hai điện thoại cũng chia sẻ cùng một sức mạnh tính toán hình ảnh, sử dụng chip A12 Bionic và bộ xử lý tín hiệu hình ảnh. Nhưng sự khác biệt lớn nhất là XS và XS Max có thêm một camera 12 MP f/2.4 ở mặt sau được sử dụng để zoom quang 2x. Nó cũng là một phần quan trọng của chế độ Portrait vì ống kính tele đó giúp tạo bản đồ độ sâu xác định vị trí chủ thể liên quan đến chế độ nền. Trong thực tế nội dung bài viết dựa hoàn toàn trên trải nghiệm với iPhone XS, bởi iPhone XR mới chỉ bắt đầu tiếp nhận đơn đặt hàng, sau đó so sánh thông số với iPhone XR, kết hợp chuyên môn nhiếp ảnh và suy nghĩ hoàn toàn công bằng mà không thiên vị bất kỳ sản phẩm nào. Chế độ Portrait có thể chứa một số hạn chế trên iPhone XR Do không có ống kính phụ, iPhone XR dựa trên phần mềm và ống kính duy nhất phía sau để tạo chế độ chụp Portrait. Các điện thoại chứa 1 ống kính khác, chẳng hạn như Google Pixel 3, cũng đạt được hiệu ứng tương tự thông qua phần mềm và bộ xử lý hình ảnh. Một bức ảnh Portrait được chụp trên iPhone XS với hiệu ứng làm mờ hậu cảnh ở khẩu độ f/1.4. Không biết chắc chắn kết quả ra sao nhưng việc chụp ảnh Portrait trên iPhone XR có thể trông hơi khác so với những gì mà iPhone XS đạt được. Portrait lighting là tên của Apple cho các hiệu ứng bạn có thể áp dụng cho ảnh chụp ở chế độ Portrait, trước hoặc sau khi chụp. Trên iPhone XS và XS Max - cũng như các iPhone 2018 có chế độ Portrait - bạn có thể chọn năm hiệu ứng ánh sáng khác nhau: Natural, Studio, Contour, Stage Light và Stage Light Mono. Theo mặc định, ảnh được chụp với hiệu ứng ánh sáng Natural. Tuy nhiên camera phía sau của iPhone XR sẽ chỉ có 3 trong số các hiệu ứng sau Natural, Studio và Contour. Nhưng bạn vẫn có thể thay đổi hiệu ứng bokeh (làm mờ nền) bằng cách sử dụng thanh trượt giống như cách bạn có thể sử dụng trên iPhone XS và XS Max. Nó cho phép bạn điều chỉnh hiệu ứng nền mờ ở bất kỳ đâu trong khoảng từ f/1.4 đến f/16, mô phỏng hiệu ứng độ sâu trường ảnh mà bạn nhận được từ việc thay đổi khẩu độ trên ống kính DSLR. Ảnh chụp Portrait một nhân vật sáp của Steve McQueen, chụp ở chế độ Portrait trên iPhone XS với Stage Light Mono. Dường như chế độ Portrait của iPhone XR sẽ chỉ hoạt động trên các đối tượng là con người. Các điện thoại khác có máy ảnh ống kính đơn có thể hiển thị hiệu ứng nền mờ trên bất kỳ chủ đề nào, không chỉ trên mọi người. Chưa rõ iPhone XR có thể làm điều này ra sao cho đến khi có bài test trên tay thực sự. Máy ảnh selfie giống như iPhone XS và XS Max Chiếc máy ảnh TrueDepth 7 MP được chia sẻ giữa ba điện thoại, vì vậy có vẻ như sẽ không có bất ngờ về sự khác biệt giữa máy ảnh selfie giữa chúng. Bạn vẫn có thể chụp ảnh chế độ Portrait bằng camera trước. Bạn cũng sẽ có thể sử dụng tất cả 5 hiệu ứng ánh sáng trên ảnh tự chụp ở chế độ Portrait. Máy ảnh TrueDepth cũng có nghĩa là bạn có thể tạo hiệu ứng Animoji và Memoji cho nội dung yêu thích trên iPhone XR. Cả 3 iPhone 2018 đều sở hữu chung hệ thống camera TrueDepth 7 MP ở mặt trước. Zoom bị hạn chế iPhone XS và XS Max có zoom quang học 2x từ ống kính tele, nhưng cũng có thể đạt được zoom số lên tới 10x. Nhưng XR bị giới hạn ở mức zoom số 5x cho ảnh tĩnh, vốn có xu hướng làm cho hình ảnh bị mất nét khi bạn chụp với độ zoom tăng. Video cũng sẽ bị giới hạn ở mức zoom số 3x, thay vì zoom quang 2x mở rộng đến zoom số 6x có sẵn khi quay phim trên iPhone XS và XS Max. iPhone XR không có 3D Touch Điều này có nghĩa là bạn sẽ không thể truy cập nhanh để khởi chạy máy ảnh ở các chế độ khác nhau nếu bạn quen với 3D Touch. Bằng cách nhấn và giữ biểu tượng máy ảnh trên iPhone XS và XS Max, bạn có thể khởi chạy máy ảnh ngay lập tức ở chế độ chụp ảnh selfie, quay video, quét mã QR hoặc chụp ảnh Portrait.

