Chiêu lấy lòng iFan của Huawei gây khó chịu cho người ủng hộ

(Dân Việt) Samsung nổi tiếng với các màn troll dòng người xếp hàng mua iPhone mới trước cửa hàng Apple, nhưng năm nay đã có thêm cái tên Huawei.

Vào ngày Apple chính thức mở bán iPhone mới, không bất ngờ khi những dòng người xếp hàng trước cửa hàng của Apple chỉ để được mua những chiếc iPhone Xs và Xs Max. Nhưng đó cũng là cơ hội để các đối thủ cạnh tranh công ty chỉ ra những điểm bất lợi của iPhone Xs và Xs Max để “dìm hàng” chúng.

200 chiếc sạc dự phòng đã được Huawei trao đến tay dòng người xếp hàng.

Cho đến nay, thông tin thời lượng pin cuối cùng vẫn chỉ là lý thuyết. Mặc dù năng lực pin trong iPhone mới nhạt so với các đối thủ Android nhưng Apple thực sự có thể viện dẫn độ bền được cải thiện so với các phiên bản trước. Sau tất cả, Apple đều hướng đến việc so sánh pin iPhone với một chiếc iPhone…

Nhưng điều đó đã không ngăn cản Huawei làm những trò troll vui nhộn nhằm vào những người xếp hàng trước Apple Store của Singapore. Công ty đã gửi đến đó chiếc ghế để họ nghỉ ngơi và chống mệt mỏi. Thậm chí Huawei còn tặng cho những người xếp hàng pin dự phòng với nội dung chú thích: “Đây là pin dự phòng. Bạn sẽ cần nó. Được phép của Huawei” trên hộp.

Chiếc ghế được Huawei cho iFan mượn.

Vấn đề là người tiêu dùng sản phẩm của Huawei cảm thấy không thích thú gì với hành động này của công ty, bởi với họ sẽ tốt hơn là Huawei cung cấp cho họ sạc dự phòng 70 USD thay vì tặng cho 200 fan hâm mộ Apple.