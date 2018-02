Chip xử lý 7nm của Samsung sẽ dành cho Galaxy S10 và Galaxy Note 10 năm sau

(Dân Việt) Dòng chip xử lý công nghệ 7nm cao cấp đang được Samsung thử nghiệm và sẽ đưa vào thiết bị trong năm tới.

Hiện tại, cặp Galaxy S9/ Galaxy S9+ đã sắp được “trình làng” và Samsung đang chuẩn bị sản xuất hàng loạt chip xử lý 7nm tiên tiến cho Galaxy S10 và Galaxy Note 10 năm sau. Chi phí đầu tư xây dựng dòng chip này không hề nhỏ - 5,6 tỷ USD nhưng Samsung vẫn đang có kế hoạch mở rộng thêm quy mô sản xuất vì chúng còn sử dụng trong nhiều năm tới đây.

Nhà máy sản xuất chip của Samsung.

Năm nay, chip xử lý Snapdragon 845 sẽ được tích hợp cho cặp Galaxy S9, sử dụng mô đem (modem) X20 của Qualcomm với tốc độ 1.2 Gbps. Trong khi đó, chip 7nm sẽ là loạt mô đem X24 của Qualcomm, sẽ dùng trong chip Snapdragon 855 sớm nhất ở Galaxy S10 năm 2019.

Nhà sản xuất công nghệ lớn nhất Hàn Quốc cho hay, tập đoàn sẽ tiến hành thử nghiệm với chip 7nm trong năm 2018 này để chuẩn bị sản xuất hàng loạt vào đầu năm tới. Hãng kỳ vọng, nhà máy S3 mới sẽ là nơi sản xuất con chip này cho Galaxy S10 và Galaxy Note 10.

Concept Galaxy S9 sẽ ra mắt trong ít ngày tới.

Nguồn tin từ phía Korea Herald (Hàn Quốc) cho biết, chip 7nm mới của Samsung sẽ là “đối thủ” đáng gờm của công nghệ 7nm của TSMC trong chip A12 trong loạt iPhone 2018. Trên thực tế, Samsung đầu tư không ít cho sản phẩm mới của mình. Hãng đã đặt mua 10 bộ in tia cực tím lithography EUV của Hà Lan (140 triệu USD/ bộ). Công nghệ này tiên tiến hơn nhiều so với quy trình mà TSMC sử dụng trong nhiều năm nay - phương pháp in quang học cũ. Galaxy S10 được kỳ vọng sẽ còn “hot” hơn Galaxy S9 năm nay ngay từ khi chưa ra mắt.