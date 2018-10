Chùm ảnh: Bkav ra mắt bộ đôi Bphone 3/3 Pro có màn hình tràn đáy

(Dân Việt) Sáng 10/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Bkav đã tổ chức sự kiện ra mắt dòng smartphone Bphone 3/3 Pro.

Bphone 3 trên tay ông Nguyễn Tử Quảng - CEO của Bkav.

Bphone 3 là đời smartphone thứ ba do Bkav phát triển và được quảng cáo là "Design by Bkav - Made in Vietnam".

Thông số camera của Bphone so với camera chính trên iPhone X và iPhone Xs.

"Bphone 3 là chiếc smartphone Android đầu tiên trên thế giới có thiết kế mà chúng tôi gọi là thiết kế tràn đáy. Đây là thách thức lớn đối với đội ngũ thiết kế angten, màn hình gần như chạm vào angten", CEO của Bkav khẳng định.

Bên cạnh phần cứng, Bphone 3 được trang bị những công nghệ phần mềm về bảo mật và chống thất lạc.

So sánh chi tiết ảnh chụp bởi Bphone 3 và một chiếc smartphone cao cấp khác.

"Bkav là công ty an nình mạng nên Bphone 3 cũng là điện thoại chống trộm hàng đầu. Đây cũng là chiếc điện thoại không virus, chặn tin nhắn rác, chúng tôi hướng tới sự bảo về toàn diện cho chiếc smartphone", đại diện Bkav khẳng định.

Theo Bkav, ngày 8/8/2017 họ ra mắt Bphone 2 với AI camera. Sau đó một tháng, ngày 12/9/2017, Apple là nhà sản xuất thứ hai trang bị trí tuệ nhân tạo cho smartphone của mình. Giờ đây, camera AI tiếp tục cải tiến trên Bphone 3.

Một số thông số cải tiến của camera Bphone 3 so với Bphone 2. Bphone 3 giờ đây còn có khả năng chụp ảnh macro.

Có phiên bản phần mềm diệt virus Blav đặc biệt dành cho Bphone 3.

Thiết kế tràn đáy, nguyên khối và làm từ những chất liệu cao cấp là điều mà Bkav dùng để quảng cáo cho Bphone 3.

Bphone 3 có khả năng kháng bụi và nước tương đương chuẩn IP68.

Cấu hình Bphone 3.

Ngoài Bphone 3 thường, Bkav còn giới thiệu Bphone 3 Pro.

Bphone 3 và Bphone 3 Pro có phiên bản màu trắng và đen.

Giá bán của Bphone 3 và Bphone 3 Pro.