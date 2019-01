Có 7 triệu nên mua iPhone 6s Plus "lướt" hay Oppo F9 mới chơi Tết?

(Dân Việt) Giữa một smartphone hiện đại với nhiều trang bị thời thượng và một flagship của 3 năm về trước thì đâu là lựa chọn tốt hơn.

Như thường lệ, dịp giáp tết Nguyên đán là thời điểm mà nhu cầu lên đời điện thoại của người Việt Nam tăng cao hơn bao giờ hết. Hiện trên thị trường có không ít sự lựa chọn cho người dùng nhờ việc các hãng tung ra khá nhiều các sản phẩm khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng từ người dùng.

Ở tầm giá 7 triệu đồng, Oppo F9 đang là một trong smartphone có được lượng bán ra nhiều nhất cho thấy nó đang rất được lòng người dùng. Tuy nhiên, cũng với mức giá 7 triệu đồng, iPhone 6S Plus cũ cũng đang là một sự lựa chọn không hề lỗi mốt. Vậy giữa Oppo F9 và iPhone 6s Plus cũ thì đâu là lựa chọn tốt hơn?

1. Oppo F9 là lựa chọn tốt hơn, hiện đại hơn

Điện thoại Oppo F9 mang tới người dùng một thiết bị hiện đại và sang chảnh.

Sẽ không có gì bàn cãi khi khẳng định Oppo F9 tốt hơn so với iPhone 6s Plus về cả thiết kế, khả năng chụp ảnh và các tính năng hiện đại, đơn giản vì Oppo F9 vừa mới ra mắt cách đây vài tháng, trong khi iPhone 6S Plus đã ra mắt cách đây hơn 3 năm.

Chúng ta có thể gạch đầu dòng hàng loạt các điểm mà Oppo F9 vượt trội hơn so với iPhone 6s Plus như:

- Màn hình lớn (6.3 inch so với 5.8 inch của iPhone 6s Plus).

- Thiết kế hiện đại hơn, đẹp mắt hơn với màn hình tràn viền, tai thỏ hình giọt nước tinh tế và một mặt sau sang chảnh

- Camera chính kép 16MP+2MP và camera selfie 25MP, đặc biệt có sự hỗ trợ của AI mang tới các hiệu ứng xóa phông, thiếu sáng cực tốt.

- F9 cũng được trang bị hệ thống mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt tiện dụng.

- Thượng pin 3500 mAh có sạc nhanh VOOC có thể dễ dàng "ăn đứt" viên pin chỉ 2750 mAh của iPhone 6s Plus.

Đương nhiên, khả năng đáp ứng tốt các tác vụ chơ game, ứng dụng nặng cũng là những điểm nổi bật ở điện thoại Oppo F9.

2. iPhone 6s Plus vẫn giữ đẳng cấp lâu bền

iPhone 6s Plus luôn giữ vững đẳng cấp flagship.

Đương nhiên nhiều người sẽ hỏi tại sao 7 triệu mà còn phải đi mua iPhone 6s Plus trong khi trên thị trường có không ít các smartphone mới hiện đại hơn, thiết kế đẹp hơn, đó là vì 2 lý do.

Thứ nhất, iPhone 6s Plus mặc dù đã là cựu flagship nhưng đến tận bây giờ và có thể là một vài năm sau nó vẫn mang tới "đẳng cấp" cho người dùng, trong khi có thể chỉ 1 năm sau chiếc Oppo F9 đã dễ dàng bị lãng quên vì có nhiều sản phẩm thay thế. Đây là do sức mạnh thương hiệu của Apple.

Thứ 2, về chất lượng, thậm chí đã ra mắt trước Oppo F9 tới 3 năm nhưng chắc chắn những gì mà người dùng được tận hưởng từ iPhone 6s Plus không hề thua kém, và thậm chí còn nổi trội hơn về hiệu năng xử lý.

Nhờ hệ điều hành iOS tối ưu phần cứng hiệu quả, iPhone 6s Plus 64GB dù chỉ sở hữu chip lõi kép xung nhịp 1.84 GHz cùng RAM 2 GB vẫn chạy rất nhanh, xử lý tốt mọi tác vụ nặng và đặc biệt là duy trì được sức mạnh đó trong thời gian dài, không hề bị chậm đi theo thời gian như các sản phẩm Android khác.

Thiết kế của iPhone 6s Plus vẫn rất chuẩn mực và hiện đại với màn hình 5.8 inch, vỏ nhôm. Camera mặc dù chỉ dừng lại ở 12MP nhưng nếu so sánh ảnh chụp với Oppo F9 thì iPhone 6s Plus chắc chắn không thua kém về chất lượng, vì ảnh chụp từ iPhone 6s Plus vừa chi tiết vừa chân thực chứ không "ảo tung chảo" như các "siêu phẩm selfie".

Ngoài ra, nếu nói tới khả năng giữ giá của sản phẩm thì chắc chắn iPhone 6s Plus cũng "ăn đứt" Oppo F9. Tuy nhiên, do bạn mua cũ, nên cũng có thể gặp phải một số rủi ro trong khi Oppo F9 mới chính hãng lại được bảo hành tốt hơn hẳn.

Tạm kết: iPhone 6s Plus vẫn là lựa chọn tuyệt vời nếu bạn hướng tới một sản phẩm sử dụng lâu bền, còn với Oppo F9 bạn sẽ được trải nghiệm những công nghệ hiện đại hàng đầu. Tùy nhu cầu mà bạn nên cân nhắc để lựa chọn cho mình sản phẩm phù hợp hơn.