Đánh giá Galaxy A8 Star đang “làm mưa làm gió”: Camera quá đẹp

(Dân Việt) Được mệnh danh là chiếc smartphone dẫn đầu xu thế, Galaxy A8 Star sở hữu cấu hình đáng mơ ước.

Ở giữa phân khúc cao cấp (trên 20 triệu đồng) và tầm trung (dưới 10 triệu đồng) còn có những dòng smartphone cỡ vừa, giá khoảng hơn 10 triệu đồng, có cấu hình mạnh mẽ, thiết kế đủ thanh lịch nhưng lại không quá đắt tiền. Và Galaxy A8 Star thuộc trong số đó.

Thiết kế và màn hình

Không sở hữu thiết kế kiểu sao chép “tai thỏ” theo hàng loạt các mẫu smartphone rẻ tiền khác hay cố gắng thu nhỏ viền màn hình lại một cách kệch cỡm, Galaxy A8 Star vẫn để lại phần viền màn hình vừa đủ tinh tế và cân đối, đem lại cái nhìn hài hòa cho mặt trước.

Thiết kế tràn viền đẳng cấp.

Các cạnh của điện thoại đều được bo tròn lại một cách mượt mà, độ dày cũng được giảm xuống còn 7,6mm, cho trải nghiệm bớt cồng kềnh vì có màn hình lớn. Màn hình có kích thước 6,3 inch – ngang với Galaxy Note 8 năm ngoái cũng được thiết kế theo phong cách tràn viền cao cấp; tỷ lệ 18,5:9 như thế hệ Galaxy S đắt giá.

Cùng sở hữu công nghệ hiển thị Super AMOLED nên trải nghiệm trên sản phẩm không khác so với cặp Galaxy S9 hay Galaxy Note 8 có giá cao gấp đôi. Với màn hình kích thước này, người dùng cũng hoàn toàn có thể chạy song song hai ứng dụng cùng lúc (đa nhiệm), vô cùng tiện lợi.

Ở mặt sau, máy được tích hợp camera sau kép dọc ở cạnh phải và cảm biến vân tay ở giữa máy. Nhờ cách bố trí tách biệt này, việc nhầm lẫn khi sử dụng máy quét vân tay cũng được giảm thiểu hơn so với các dòng Galaxy cao cấp. Hiện tại, Galaxy A8 Star mới chỉ có hai tùy chọn màu: Trắng Titanium và Đen Thạch Anh.

Phần mềm và tính năng

Do mới được ra mắt nên Galaxy A8 Star được cài đặt sẵn phiên bản hệ điều hành mới nhất – Android 8.0 Oreo, cho trải nghiệm giao diện người dùng gọn gàng và khoa học hơn, không khác so với Galaxy S9. Các tính năng đáng phải kể đến trên máy gồm: kết nối 4G tốc độ cao, chia màn hình đa nhiệm, chế độ màn hình luôn bật – Always On.

Trải nghiệm đẳng cấp và sang trọng.

Ngoài máy quét dấu vân tay ở mặt sau, người dùng cũng có thể bảo vệ điện thoại của mình thêm một lớp nữa bằng công nghệ nhận dạng khuôn mặt. Tuy rằng độ bảo mật của nó chưa bằng Face ID của iPhone X hay Iris Scaner của Galaxy S9 nhưng cũng có độ chính xác khá cao.

Cấu hình

Nói về sức mạnh, người dùng hẳn sẽ không phải thất vọng khi cầm trên tay Galaxy A8 Star để chơi game hay dùng bất cứ ứng dụng nặng nào. Bởi lẽ, thiết bị được cung cấp sức mạnh bởi chip Snapdragon 660 tám nhân mạnh mẽ; RAM 4GB; bộ nhớ trong 64GB, dễ dàng “đánh bại” mọi smartphone tầm trung khác. Không những vậy, con chip đồ họa bên trong cũng là Adreno 512, cho trải nghiệm hình ảnh “mượt” hơn.

Galaxy A8 Star có camera sau kép dọc.

Cũng với lượng bộ nhớ như trên, người dùng có thể thoải mái lưu trữ nhiều hơn các tệp hình ảnh, âm thanh và tài liệu, thậm chí còn có thể sử dụng kèm thẻ cắm thẻ micro SD.

Camera

Camera chính kép, đặt dọc vô cùng bắt mắt

Chắc chắn, camera kép trên Galaxy A8 Star có sự khác biệt rất lớn đối với các sản phẩm tầm trung khác. Điện thoại sử dụng 2 cảm biến có độ phân giải cao, gồm một cảm biến 24MP và một cảm biến 16MP, có khả năng giảm nhiễu hình ảnh, tích hợp công nghệ Tetra Cell độc quyền, cho hình ảnh chân thực, sống động và vô cùng sắc nét.

Camera selfie của máy tích hợp chế độ làm đẹp đỉnh cao.

Ngoài ra, chế độ chụp ảnh chân dung xóa phông của máy cũng được nâng lên một cấp cao hơn, “chất” hơn các sản phẩm khác. Bất chấp bóng tối, chiếc smartphone này cũng có khẩu độ f/1.7 lớn hơn, thu về hình ảnh sáng rõ hơn.

Mặt khác, camera selfie của Galaxy A8 Star cũng có chất lượng lên tới 24MP, khi kết hợp với tính năng tinh chỉnh chân dung Smart Beauty và hắt sáng Pro Lighting, ảnh tự sướng sẽ đẹp long lanh hơn bao giờ hết. Không những vậy, người dùng còn có thể thỏa sức sáng tạo với bộ hình ảnh AR stiker độc đáo, giúp cho cuộc trò chuyện trở nên thú vị hơn.

Pin

Sở hữu pin dung lượng “khủng” – 3700 mAh, Galaxy A8 Star có thể cung cấp tới hơn 1 ngày dài sử dụng. Dung lượng pin này đủ để người dùng thoải mái chơi game, lướt web và dùng ứng dụng mà không lo hết pin.

Giá bán

Nhìn chung, giá bán 13,99 triệu của Samsung Galaxy A8 Star sẽ là quá tầm tay với của nhiều người dùng. Tuy nhiên, mức giá này xứng đáng với tất cả những gì mà sản phẩm mang lại, từ màn hình tới chức năng, camera và tuổi thọ pin. Khách hàng quan tâm có thể mua ngay điện thoại tại các nhà bán lẻ trong nước.