Đánh giá nhanh Galaxy S9/Galaxy S9+: Xứng danh “người hùng”

(Dân Việt) Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng, bội đôi “siêu phẩm” Galaxy S9 và Galaxy S9+ cũng đã xuất hiện, thỏa mãn sự hâm mộ của hàng triệu người dùng trên toàn thế giới.

Video trên tay Galaxy S9 và Galaxy S9+.

Nếu là một tín đồ công nghệ thực thụ, chắc chắn bạn sẽ phải nhận ra được Samsung luôn nỗ lực từng ngày để tạo ra những chiếc smartphone Android tuyệt vời nhất. Ngoài iPhone, dòng Galaxy S của hãng luôn nức tiếng về chất lượng cũng như thiết kế và không hề giảm độ “hot” sau nhiều năm.

Phiên bản Galaxy S8 năm 2017 được đánh giá là một “bước nhảy vọt” vĩ đại, mang đến thiết kế hoàn hảo với màn hình tuyệt đẹp, camera nhiều cải tiến và trải nghiệm phần mềm độc đáo. Năm nay, Galaxy S9/ Galaxy S9+ tuy không phá cách về ngoại hình nhưng lại sở hữu hàng loạt tính năng và sự sáng tạo, khiến chúng nổi bật hơn so với “người tiền nhiệm”.

Thiết kế

Nếu chỉ nhìn thoáng qua, cả Galaxy S9 và Galaxy S9+ đều không khác nhiều so với mô hình Galaxy S năm ngoái. Trên thực tế, người dùng chắc chắn sẽ nhầm lẫn giữa Galaxy S8 và Galaxy S9. Nhà sản xuất Samsung cho hay, viền màn hình đã được giảm đi đáng kể nhưng vẫn khá khó phân biệt.

Phong cách thiết kế của Galaxy S hai năm nay không thay đổi.

Để ý kỹ, người dùng sẽ thây các góc của cặp Galaxy S mới không bo tròn như phiên bản năm 2017 cũng không quá vuông như Galaxy Note 8. Chúng được bo cân đối và đẹp mắt hơn.

Vẫn sử dụng chất liệu thủy tinh (đi kèm khả năng chống nước và bụi), bộ đôi Galaxy S9 mới chỉ khác với khung kim loại. Thiết kế này khiến chúng không quá bóng bẩy như cặp Galaxy S8 hay mờ mịn như Galaxy S7.

Thiết kế của máy đẹp hoàn hảo.

Về tổng thể, chỉ có hai thay đổi đáng kể trên Galaxy S9 và Galaxy S9+. Thứ nhất, cảm biến dấu vân tay đã được chuyển xuống dưới camera sau, giống như nhiều lời đồn, giúp người dùng sử dụng tiện lợi hơn. Thứ hai, tùy chọn màu sắc của thiết bị đã có sự khác biệt: phiên bản màu Bạc Arctic đã bị loại bỏ, thay thế bằng màu Xám Space.

Màn hình và loa

Vẻ đẹp toát lên vô cùng tinh tế và sang trọng.

Kích thước màn hình của Galaxy S9 và Galaxy S9+ vẫn được giữ nguyên như phiên bản Galaxy S8/ Galaxy S8+, lần lượt là 5,8 inch và 6,2 inch; độ phân giải cũng không được tăng lên – 1440 x 2960 pixel, đảm bảo mang lại cái nhìn rõ nét và sống động. Thú vị là mặt kính phía trước đã khéo léo che đi camera selfie và các cảm biến ở mép trên màn hình, giúp cho trải nghiệm có phần ấn tượng hơn.

Cảm biến dấu vân tay đã được đặt dưới camera sau.

Giống như dự đoán, loa stereo đã xuất hiện trên cặp Galaxy S9 – mẫu Galaxy đầu tiên tích hợp. Việc bố trí loa stereo trên bộ sản phẩm này khá giống với iPhone 7 trước đó: trên tai nghe và cạnh dưới điện thoại. Về âm lượng, tai nghe AKG sẽ lớn hơn tới 1,4 lần so với trên Galaxy S8.

Bộ xử lý và bộ nhớ

Đáp ứng mọi sự kỳ vọng, Samsung luôn sử dụng con chip mạnh mẽ nhất trên “đứa con” của mình. Giống như các năm trước, tại thị trường Mỹ, Galaxy S9 và Galaxy S9+ sẽ dùng chip Snapdragon 845 của Qualcomm trong khi phiên bản quốc tế sẽ chạy chip Exynos 9810 do chính hãng sản xuất.

Mặt lưng kính cực bắt mắt của Galaxy S9 và Galaxy S9+.

Cả hai chip xử này đều là dòng chip 64 bit, sản xuất trên quy trình công nghệ 10nm và có tám lõi (octa core) hiệu suất cực “trâu”. Thông thường, loạt chip Exynos của Samsung được đánh giá là có khả năng xử lý vượt trội hơn trong đồ họa và rất có thể năm nay cũng không phải ngoại lệ.

Snapdragon 845 được trang bị đi kèm chip đồ họa (GPU) Adreno 630 mới, được dự đoán là nhanh hơn 30% so với chip Snapdragon 835 năm ngoái. Ngược lại, GPU ARM Mali kèm chip Exynos 9810 lại có tốc độ nhanh hơn 20% so với phiên bản tiền nhiệm.

Thiết kế màn hình dài và hẹp, dễ sử dụng bằng một tay.

Bộ nhớ RAM năm nay cũng được nâng cấp nhẹ lên 6GB nhưng chỉ dành cho Galaxy S9+ cỡ lớn. Trong khi đó, “người anh em” Galaxy S9 vẫn giữ nguyên dung lượng RAM 4GB như năm 2017. Điều này giúp cho hãng có sự phân biệt rõ ràng hơn giữa hai tùy chọn, giá bán cao hơn cũng sẽ hợp lý cho Galaxy S9+. Bộ lưu trữ cho cả hai vẫn ở 64GB, có hỗ trợ mở rộng qua thẻ nhớ micro SD lên tới 400GB.

Camera

Camera là bộ phận có nhiều sự khác biệt về tính năng nhất của Galaxy S9 so với Galaxy S8. Đầu tiên, Galaxy S9 vẫn chỉ được trang bị camera sau đơn 12MP còn Galaxy S9+ vinh dự sở hữu camera sau kép 12MP, giống như Galaxy Note 8 cuối năm vừa qua. Một trong những tính năng đáng phải kể tới trên camera là khẩu độ biến thiên: f/1.5 và f/2.4. Nhờ đó, cả Galaxy S9 và Galaxy S9+ sẽ thu về nhiều hơn 28% lượng ánh sáng cần thiết và giảm ồn khoảng 30% so với bản cũ.

Khẩu độ biến thiên giúp ống kính thu vào lượng ánh sáng vừa đủ cho từng điều kiện chụp.

Một tính năng mới khác không thể bỏ qua là video quay chậm được cải thiện. Giờ đây, cặp Galaxy S9 và Galaxy S9+ đều có thể quay video tốc độ chậm 960 fps (khung hình/ giây) ở độ phân giải 720p. Không những vậy, bộ phận camera còn có khả năng tự phát hiện chuyển động, tự thiết lập phần chuyển động chậm trong clip quay, người dùng sẽ không phải thực hiện quá nhiều thao tác phức tạp như quay video chậm trên Sony Xperia XZ Premium.

Các tùy chọn màu của Galaxy S năm nay.

Ngoài ra, thiết bị cho phép chia sẻ những video này ở dạng GIF hoặc sử dụng ngay trên màn hình khóa (lockscreen) của máy. Video quay thực tế sẽ được triển khai trong thời gian tới.

AR Emoji

Tính năng AR Emoji được xem là “cú đáp trả” iPhone X với Animoji đình đám hồi cuối năm ngoái. Song, AR Emoji hoạt động với cách thức khác biệt: sử dụng camera trước để chụp ảnh mặt người dùng (do không có công nghệ quét mặt) và tạo hình 3D giống như mặt người dùng và từ đó có thể tự do điều chỉnh màu tóc, kiểu tóc và quần áo theo ý muốn. So với Animoji, tính năng này được biến tấu linh hoạt và thú vị hơn.

Hình ảnh Emoji có tính linh hoạt hơn.

Điều tuyệt vời là khi bạn tạo hình 3D của mình, thiết bị sẽ tự động tạo ra các hình ảnh emoji động dựa trên chính ảnh 3D đó và tích hợp chúng vào bàn phím. Sau này, người dùng có thể tùy thích sử dụng chúng trong tin nhắn, Facebook hay các nền tảng khác để trao đổi với bạn bè.

Bixby Vision

Trợ lý ảo Bixby giờ đây đã không còn lạ lẫm với người dùng smartphone cao cấp của Samsung. Phiên bản mới nhất của nó đã cung cấp khả năng dịch văn bản trực tiếp, phát hiện ra địa điểm và nhận dạng đồ ăn hết sức thông minh.

Khả năng dịch thông minh của Bixby sẽ là công cụ đắc lực cho những người đam mê du lịch.

Giờ đây, khi dùng Galaxy S9 và Galaxy S9+, bạn hoàn toàn có thể sử dụng Bixby để chuyển ngôn ngữ từ menu đồ ăn ở nước ngoài, tìm hiểu địa danh du lịch hay nhận biết các loại đồ ăn khác nhau. Tuy nhiên, đây mới là lời quảng cáo bóng bẩy từ nhà sản xuất Hàn Quốc. Chúng ta sẽ vẫn phải dành thêm thời gian để kiểm chứng thêm.

Tuổi thọ pin

Thiết kế mặt sau của Galaxy S9 và Galaxy S9+ đã bị rò rỉ từ trước.

Tin xấu là Galaxy S9 và Galaxy S9+ vẫn giữ nguyên dung lượng pin như phiên bản năm ngoái, lần lượt là 3000 mAh và 3500 mAh, trái với sự mong mỏi của người dùng. Tuy vậy, do được hưởng lợi từ hiệu năng mạnh mẽ của chip xử lý Snapdragon và Exynos nên chắc chắn thời lượng của chúng sẽ được tăng lên mà không cần tăng dung lượng pin.

Giá và ngày bán ra

Tại thời điểm này, Samsung vẫn chưa tiết lộ mức giá chính thức của Galaxy S9 và Galaxy S9+. Vào năm ngoái, giá bán khởi điểm của Galaxy S8/ Galaxy S8+ lần lượt là 750 USD (tương đương 17 triệu đồng) và 850 USD (19,3 triệu đồng) nên rất có thể giá bán của phiên bản kế nhiệm cũng dao động trong khoảng này.

Bộ đôi Galaxy S mới sẽ được "lên kệ" từ ngày 16/03.

Hiện tại, khách hàng có thể đặt trước Galaxy S9 và Galaxy S9+ ngay từ hôm nay. Cả hai sẽ chính thức được bán ra tại nhiều thị trường lớn từ ngày 16/03 tới đây.