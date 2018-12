Galaxy S10 thêm tính năng này thì iPhone XS Max "hết cửa"

(Dân Việt) Samsung sẽ có câu trả lời cho tính năng chụp đêm Night Sight mà Google trang bị trên các thiết bị Pixel của hãng.

Tính năng Night Sight có sẵn cho thiết bị cầm tay Google Pixel cho phép người dùng chụp ảnh chất lượng cao trong điều kiện ánh sáng yếu. Các nhà sản xuất khác có công nghệ tương tự trong ứng dụng máy ảnh của họ được thiết kế cho cùng mục đích. Ví dụ: OnePlus có Nightscape và Huawei gọi đó là Night Mode.

Galaxy S10 sẽ có khả năng chụp đêm cải thiện rất nhiều.

Nhưng nếu XDA tiết lộ chính xác thì Galaxy S10 cũng sẽ có tính năng tương tự mang tên Bright Night. Điều này được ghi nhận thông qua chuỗi mã mà XDA đã phát hiện trong bản beta của One UI trên hệ điều hành Android Pie mới nhất dành cho Galaxy Note 9.

Mã đề cập đến tên Bright Night bao gồm các chi tiết như Brighten up this shot with Bright night, Take bright pictures even in very dark conditions, Take multiple shots and combine them to get brighter, clearer pictures in low light without using the flash and Take bright pictures even in very dark conditions. Về cơ bản hướng đến tính năng chụp ảnh thiếu sáng.

Các chi tiết được nêu trong dòng mã rò rỉ.

XDA nói rằng thật hợp lý khi Samsung biến Bright Night trở thành độc quyền trên Galaxy S10 trong một thời gian. Công ty đã làm điều tương tự với tính năng Super Slo Mo trên loạt Galaxy S8, Note 8 và S9.

Nếu không có gì thay đổi thì Galaxy S10 sẽ chính thức được công bố vào tháng 2 năm sau, cùng khoảng thời gian diễn ra triển lãm MWC 2019. Triển lãm này sẽ được tổ chức tại Barcelona (Tây Ban Nha) trong khoảng thời gian từ ngày 24/2 đến 27/2.