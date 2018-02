Mua ngay smartphone cao cấp ngay hôm nay để hưởng giá sốc

(Dân Việt) Năm mới Mậu Tuất vừa tới và nhiều mẫu smartphone đã liên tục giảm giá.

Qua thời khắc giao thừa, không chỉ smartphone tầm trung, rất nhiều mẫu sản phẩm cao cấp đã đồng loạt giảm giá xuống từ 5 - 10%, đi kèm nhiều chương trình khuyến mãi nhằm kích cầu tiêu dùng. Tuy nhiên, mức giá này chỉ áp dụng cho đặt hàng online tới ngày mùng 3 tết, khách hàng sẽ nhận hàng sau mùng 4 tết. Dưới đây là loạt điện thoại thông minh đang được giảm giá mạnh dịp đầu năm. 1. iPhone đồng giảm 5% Đầu năm là thời điểm cực tốt để chọn mua smartphone của Apple, đặc biệt là khi sản phẩm của hãng đang có khuyến mại giảm giá tới 5%. Mức giảm này áp dụng cho cả iPhone X trên các phiên bản bộ nhớ trong; iPhone 8/ iPhone 8 Plus; iPhone 7/ iPhone 7 Plus và iPhone 6s/ iPhone 6s Plus. iPhone X cũng ghi nhận mức giảm giá đầu năm. Cụ thể, giá bán của các mẫu iPhone đặt online như sau: • iPhone X bản 64GB/ 256GB: 28,49/ 33,05 triệu đồng • iPhone 8 Plus bản 64GB/ 256GB: 22,79/ 27,35 triệu đồng • iPhone 8 bản 64GB/ 256GB: 19,94/ 24,5 triệu đồng • iPhone 7 Plus bản 32GB/ 128GB/ 256GB: 18,99/ 21,84/ 22,79 triệu đồng • iPhone 7 bản 32GB/ 128GB/ 256GB: 15,19/ 18,04/ 18,99 triệu đồng • iPhone 6s bản 32GB/ 128GB: 12,34/ 16,14 triệu đồng • iPhone 6s Plus bản 32GB: 13,29 triệu đồng 2. Samsung Galaxy giảm 10% Hòa chung với khí thế đầu năm mới, các sản phẩm cao cấp của Samsung cũng đồng loạt giảm giá lên tới 10% cho tất cả. Mức giá khuyến mại này khá hấp dẫn với nhiều người dùng vì con số giảm dao động từ một tới hơn hai triệu đồng. Galaxy Note 8 đã giảm tới hơn 2 triệu đồng. • Galaxy Note 8: 20,241 triệu đồng • Galaxy S8 Plus: 18,441 triệu đồng • Galaxy S8: 16,641 triệu đồng 3. Sony Xperia giảm 10% Giống như loạt smartphone của Samsung, dòng Xperia của Sony cũng giảm giá 10% cho dịp đầu năm này. Tuy vậy, trên thực tế, nhiều năm qua, thiết bị di động của Sony không mấy được ưa chuộng trên thị trường Việt Nam do có thiết kế lỗi thời, camera không nhiều cải tiến và không có những tính năng hiện đại, đúng xu hướng theo các sản phẩm khác. Giá bán của Sony Xperia XZ Premium cũng giảm 10%. • Sony Xperia XZ Premium: 15,291 triệu đồng • Sony Xperia XZ Premium Hồng: 14,841 triệu đồng. 4. Nokia giảm 10% Giá của Nokia 8 chỉ còn 11,691 triệu đồng. Ở phân khúc cao cấp, chỉ có Nokia 8 là được liệt vào danh sách này còn Nokia 6 và Nokia 3 thuộc dòng smartphone tầm trung và giá rẻ. Hiện tại, sản phẩm đã giảm 10%, xuống còn 11,691 triệu đồng (giá cũ 12,99 triệu đồng).

