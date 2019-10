Nhìn lại tiến trình cách mạng hóa camera của iPhone

(Dân Việt) iPhone đã thực sự có cuộc cách mạng camera thành công: thay đổi từ iPhone 6 sang iPhone 11 Pro Max.

Video lịch sử 6 năm thay đổi camera, từ iPhone 6 đến iPhone 11 Pro Max.

Rõ ràng, camea trên điện thoại thông minh đang được cải thiện! Nhưng điều này có nghĩa là gì? Là nhiều megapixel hơn? Hay hình ảnh trông đẹp hơn?

Giới công nghệ đặc biệt tò mò khi thấy tất cả những cải tiến này với sự ra mắt của iPhone 11 Pro Max mới. Và ngay lập tức chiếc iPhone 6 cũ, iPhone 6s, rồi iPhone 7, iPhone 7 Plus mới hơn, iPhone 8 Plus, iPhone XS Max đã được đem ra so sánh với iPhone 11 Pro Max mới nhất.

iPhone 11 Pro/ iPhone 11 Pro Max không chỉ có thêm camera siêu rộng mà còn có chế độ Night Mode.

Đây là cách mà các camera iPhone đã phát triển sau 6 năm, từ iPhone 6 năm 2014 đến iPhone 11 Pro Max vào năm 2019.

Cảnh 1

Dòng iPhone 6 và iPhone 6s trông thực sự khá giống nhau: ảnh tối hơn đáng kể so với các mẫu iPhone còn lại và hình ảnh bị mất rất nhiều chi tiết. IPhone 7 chụp một bức ảnh sáng hơn và đẹp hơn, và sau đó iPhone 8 Plus đem lại hình ảnh khá thú vị với tông màu vàng rất khác biệt.

IPhone XS là hình ảnh đầu tiên khiến người xem yêu thích. Loạt iPhone XS và iPhone XR là những sản phẩm đầu tiên có các tính năng Smart HDR mới của Apple giúp tăng phạm vi nhạy sáng. IPhone 11 Pro Max được cải tiến hơn nữa, thay đổi lớn là ảnh sắc nét hơn rất nhiều và có chi tiết tốt hơn.

Cảnh 2

Ở đây, hình ảnh từ loạt iPhone 6 và iPhone 6s xuất hiện mờ hơn và mất rất nhiều chi tiết trong bóng tối. Dòng iPhone 7 và iPhone 8 là một sự cải tiến rõ ràng dù chưa được tự nhiên. Loạt iPhone XS cuối cùng đã loại bỏ điều đó và chụp được một bức ảnh thực sự tuyệt vời. iPhone 11 Pro Max thậm chí còn làm tốt hơn với độ sắc nét và dải nhạy sáng rộng.

Cảnh 3

Trong cảnh đầy thách thức này, iPhone 6, iPhone 6s và iPhone 7 gặp khó khăn trong việc nắm bắt toàn bộ chi tiết. IPhone 8 Plus cải thiện đôi chút nhưng chỉ có dòng iPhone XS và iPhone 11 Pro mới chụp được hình ảnh tuyệt vời.

Cảnh 4

Ở bối cảnh này, khi chụp bằng những chiếc iPhone trước đó, người dùng sẽ không thể có được hình ảnh có thể sử dụng được, trừ khi sử dụng đèn flash. Chế độ ban đêm – Night Mode thực sự tạo ra sự khác biệt lớn và nâng tầm chụp ảnh iPhone lên một tầm cao mới.

Cảnh 5

Từ những hình ảnh tối trên iPhone 6, iPhone 6s và iPhone 7, cho đến bức ảnh cực kỳ vàng từ iPhone 8 Plus, trông có vẻ không tự nhiên trên iPhone XS Max, cuối cùng, sự thay đổi triệt để đi kèm với Chế độ ban đêm trên iPhone 11 Pro Max.

Cảnh 6

Việc chụp đèn neon là một thách thức lớn đối với iPhone cho đến khi iPhone XS Max xuất hiện và iPhone 11 Pro Max tăng chất lượng với dải nhạy sáng rộng và độ sắc nét tốt hơn.

Kết luận

Rõ ràng, số megapixel và kích thước cảm biến có thể thay đổi nhưng điều quan trọng nhất vẫn là chất lượng hình ảnh thực tế.

Trong các màn so sánh camera này, dễ thấy có sự tiến hóa và cải tiến sau các năm. IPhone 11 Pro Max đã vượt qua iPhone thậm chí hai năm trước và mặc dù sự khác biệt so với iPhone XS Max không quá lớn. Chế độ ban đêm là một tính năng hữu ích và Apple đã triển khai nó đúng cách: người dùng không cần phải bật lên và xử lý tất cả các cài đặt phức tạp, nó sẽ hoạt động tự động.

iPhone 11 Pro Max mang lại sự cải thiện tột bậc về công nghệ camera.

Các chuyên gia công nghệ đã rất ấn tượng với iPhone 11 Pro Max. Chiếc iPhone này thực sự đưa mọi thứ lên cấp độ tiếp theo và đưa chúng lên top đầu trong “cuộc đua” camera di động.