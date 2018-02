Nokia 1 - chiếc smartphone siêu rẻ của HMD Global

(Dân Việt) Chạy phiên bản Android Oreo (Go edition), Nokia 1 có thể chạy mượt mà ngay cả khi nó đi kèm cấu hình khá thấp.

Google đã cố gắng thiết kế lại Android để nó hoạt động tốt hơn trên các thiết bị cấp thấp, mà mới đây nhất là Android Oreo (Go edition) vào tháng 12/2017. Hệ điều hành này chạy tốt trên smartphone chỉ có RAM 512 MB hoặc 1 GB nhờ vào các tinh chỉnh hệ điều hành kết hợp bản “Go” cho các ứng dụng phổ biến của Google. Điện thoại chạy Android Oreo (Go edition) siêu gọn nhẹ của Google. Tại MWC ở Barcelona, một trong những thiết bị cầm tay chạy Android Go đầu tiên đã được xuất hiện mang tên Nokia 1, được HMD hướng đến một số thị trường mới nổi. Điện thoại này chỉ đi kèm chip MediaTek tốc độ 1,1 GHz, RAM 1 GB và bộ nhớ trong 8 GB có thể mở rộng. màn hình của máy chỉ có kích thước 4,5 inch độ phân giải 854 x 480 pixel và đi kèm camera 5 MP phía sau. Vẫn cần thêm thời gian để đánh giá trải nghiệm đầy đủ của Android Oreo (Go edition) trên Nokia 1 nhưng theo dự kiến nó sẽ đảm bảo những công việc Android cơ bản do các ứng dụng của nó đã được tối ưu hóa cho cấu hình phần cứng cấp thấp. Camera 5 MP ở phía sau của Nokia 1 chỉ dùng để phục vụ việc chụp cơ bản. Bên cạnh những tính năng nói trên, HMD cũng tạo nên nét ấn tượng cho Nokia 1 khi trang bị cho máy vỏ nhựa polycarbonate vốn phổ biến trên điện thoại Nokia trước đây. Bạn có thể chọn các màu đỏ hoặc xanh, và sản phẩm sẽ lên kệ toàn cầu với giá 85 USD.

