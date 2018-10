Nokia 3.1 Plus trình làng, máy ảnh kép xóa phông, giá rẻ bất ngờ

(Dân Việt) Với giá bán chưa đến 4 triệu đồng, bạn nhận được một smartphone màn hình 18:9, máy ảnh kép và hệ điều hành thuần Android.

HMD Global vừa chính thức vén bức màn cuối cùng của chiếc smartphone Nokia 3.1 Plus tại thị trường Ấn Độ. Sản phẩm sẽ lên kệ tại đây vào ngày 19/10 với giá 155 USD, tương đương 3,62 triệu đồng, nhưng không rõ thuộc biến thể RAM và ROM nào.

Nokia 3.1 Plus được bán với giá khởi điểm 3,62 triệu đồng.

Chiếc smartphone này đi kèm màn hình 6 inch độ phân giải HD+ (1440 x 720p) với tỷ lệ 2:1 và không chứa “tai thỏ” như nhiều smartphone thương hiệu Nokia gần đây. Bên trong điện thoại tích hợp chip MediaTek Helio P22 và pin dung lượng 3.500 mAh hứa hẹn cho thời gian sử dụng kéo dài 2 ngày cho một lần sạc.

Ở mặt sau, Nokia 3.1 Plus trang bị kỹ năng nhiếp ảnh tiên tiến với cảm biến chính 13 MP phía sau hỗ trợ lấy nét theo pha, kết hợp cảm biến độ sâu 5 MP mang hiệu ứng bokeh đẹp mắt. Trong khi đó, mặt trước là camera 8 MP cho khả năng chụp ảnh selfie góc rộng.

Điện thoại mang đến màn hình "không tai thỏ".

Nokia 3.1 Plus là sản phẩm mới nhất trong một dòng điện thoại Android One từ HMD Global, hứa hẹn một trải nghiệm Oreo “thuần túy, an toàn và cập nhật”, có nghĩa bản cập nhật Android Pie sẽ sớm được đến với khách hàng.

Với khung giá chưa đến 4 triệu đồng, chất lượng thiết kế dành cho Nokia 3.1 Plus là khá tốt khi nó kết hợp vỏ nhôm với kính 2.5D cong, cung cấp tùy chọn RAM 2 GB + ROM 16 GB hoặc RAM 3 + ROM 32 GB.

Ở phân khúc giá rẻ nhưng Nokia 3.1 Plus vẫn đi kèm camera kép hỗ trợ chụp xóa phông.

Sản phẩm có màu Xanh dương, Trắng hoặc Baltic, hỗ trợ máy quét vân tay gắn phía sau, jack cắm tai nghe 3.5 mm, mở rộng qua khe cắm thẻ nhớ microSD. Đáng buồn là máy sử dụng cổng microUSB cũ kỹ thay vì USB-C hiện đại.